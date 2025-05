證監會指,葉志衡與阿聯酋證券商品委員會(Securities and Commodities Authority of the United Arab Emirates)、阿布扎比國際金融中心金融服務監管局(Financial Services Regulatory Authority of the Abu Dhabi Global Market)、迪拜金融服務管理局(Dubai Financial Services Authority)及迪拜虛擬資產監管局(Virtual Assets Regulatory Authority of Dubai)的高層進行了深入討論。討論主要圍繞虛擬資產監管方式的不斷演進,以及監管該領域運營的公司的經驗,這與證監會在ASPIRe路線圖下促進切合實際政策制定的目標一致。

在與Web 3業界的會議上,主要持份者強調業界發展有賴清晰明確和一致的監管,並指出平衡監管對於促進發展及減少系統性漏洞的重要性。

證監會指,通過與區內合作夥伴交流,證監會致力於加強與中東市場的連繫,以及探索跨境合作的機會,與證監會在深化其海外網絡的宏觀政策目標相契合。

葉志衡表示,證監會將繼續主導虛擬資產監管的相關工作,通過促進國際合作及實施健全標準,確保市場監管良好和安全。透過建立全球合作夥伴關係和實施全面的監管措施,證監會致力將香港定位為金融創新的領先樞紐。

