證監會中介機構部執行董事葉志衡及中介機構部總監兼金融科技組主管黃樂欣上周於阿拉伯聯合酋長國阿布扎比和迪拜與監管機構及Web 3業界會面，交流有關虛擬資產的見解及經驗。
證監會指，葉志衡與阿聯酋證券商品委員會（Securities and Commodities Authority of the United Arab Emirates）、阿布扎比國際金融中心金融服務監管局（Financial Services Regulatory Authority of the Abu Dhabi Global Market）、迪拜金融服務管理局（Dubai Financial Services Authority）及迪拜虛擬資產監管局（Virtual Assets Regulatory Authority of Dubai）的高層進行了深入討論。討論主要圍繞虛擬資產監管方式的不斷演進，以及監管該領域運營的公司的經驗，這與證監會在ASPIRe路線圖下促進切合實際政策制定的目標一致。
在與Web 3業界的會議上，主要持份者強調業界發展有賴清晰明確和一致的監管，並指出平衡監管對於促進發展及減少系統性漏洞的重要性。
證監會指，通過與區內合作夥伴交流，證監會致力於加強與中東市場的連繫，以及探索跨境合作的機會，與證監會在深化其海外網絡的宏觀政策目標相契合。
葉志衡表示，證監會將繼續主導虛擬資產監管的相關工作，通過促進國際合作及實施健全標準，確保市場監管良好和安全。透過建立全球合作夥伴關係和實施全面的監管措施，證監會致力將香港定位為金融創新的領先樞紐。
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