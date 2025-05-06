於2025年5月5日，正榮地產已以RoYue債權人的身份向聯合清盤人提交申索文件。RoYue為公司的控股股東，於今日公告日期持有正榮地產已發行股份總額約43.29%，並由歐宗榮全資擁有。

正榮地產指，公司並非清盤程序的一方。董事會並無有關清盤程序的進一步資料。由於清盤程序並不涉及正榮地產，歐宗榮過往及現時均非集團的董事或高級管理層，董事會認為清盤程序對集團的業務運作並無及將不會構成任何影響。於今日公告日期，集團業務運作一切如常，而上述事宜並無對集團的業務運作造成任何其他影響。

除上述情況外，正榮地產預期未能償還公司優先票據、公司優先票據及公司優先永久證券的未償還本金額。董事會認為清盤程序並不影響其還款狀況。

正榮地產指，將於適當時候另行刊發公告，知會公司股東及潛在投資者有關上述事宜的任何重大發展。

公司於今日（5月6日）下午一時起停牌，並於明日（5月7日）早上九時起復牌。

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