正榮地產（6158）公布，於2025年4月14日，Glenn S Harrigan及Chua Suk Lin Ivy根據英屬處女群島高等法院東加勒比海最高法院的命令獲委任為公司控股股東、由歐宗榮全資擁有的「RoYue」的聯合清盤人。RoYue的聯合清盤人已知正榮地產可能為RoYue的債權人，並要求RoYue的債權人注意其委任及於2025年5月5日下午十二時正前提交申索文件。
於2025年5月5日，正榮地產已以RoYue債權人的身份向聯合清盤人提交申索文件。RoYue為公司的控股股東，於今日公告日期持有正榮地產已發行股份總額約43.29%，並由歐宗榮全資擁有。
正榮地產指，公司並非清盤程序的一方。董事會並無有關清盤程序的進一步資料。由於清盤程序並不涉及正榮地產，歐宗榮過往及現時均非集團的董事或高級管理層，董事會認為清盤程序對集團的業務運作並無及將不會構成任何影響。於今日公告日期，集團業務運作一切如常，而上述事宜並無對集團的業務運作造成任何其他影響。
除上述情況外，正榮地產預期未能償還公司優先票據、公司優先票據及公司優先永久證券的未償還本金額。董事會認為清盤程序並不影響其還款狀況。
正榮地產指，將於適當時候另行刊發公告，知會公司股東及潛在投資者有關上述事宜的任何重大發展。
公司於今日（5月6日）下午一時起停牌，並於明日（5月7日）早上九時起復牌。
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