港交所上市主管伍潔鏇女士表示，「科企專線」為特專科技公司及生物科技公司在提交上市申請前提供專門的指引。「科企專線」在這些企業籌備上市的早期階段為它們解答關鍵問題，幫助它們更清楚地了解並滿足相關上市規定，進一步協助它們更有效率地籌備上市。

證監會企業融資部執行董事戴霖表示，證監會支持設立「科企專線」及允許特專科技公司和生物科技公司可以選擇以保密形式提交上市申請，以鞏固香港作為新興及創新公司首選上市平台的地位。

「科企專線」將由具備相關經驗的專業團隊領銜；並會接觸潛在申請人，更深入了解其公司業務並幫助其理解《上市規則》的要求；以及就上市資格及合適性提供指引，例如核心產品要求、資深投資者的資格及獨立性等。

港交所又指，特專科技公司及生物科技公司一般處於早期發展階段或產品尚未商業化的階段。與其他行業相比，過早或長期披露公司的營運策略、專有技術或上市計劃，可能會為這些公司帶來過高的風險。為幫助這些公司減輕有關風險，將允許這些公司以保密形式提交申請版本

另外，完全符合《主板上市規則》第十八C章及第十八A章的特專科技公司及生物科技公司，將被視為已滿足《主板上市規則》第八A章所列的創新產業公司規定和外界認可規定，即符合有不同投票權架構的公司上市應滿足的創新產業公司資格。

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