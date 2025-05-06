四人又涉嫌串謀三名親屬隱瞞身分在該建築公司的首次公開招股中認購該公司配售股份。七名被告明日即5月7日在東區裁判法院應訊。

四名涉案審計及顧問人員年齡介乎36至46歲，同被控一項串謀詐騙罪名。案發時，林瑞美及蕭婉珊分別為匯聯會計師事務所(匯聯會計)的首席審計師及審計經理；陳偉麟及黃逸中則分別為匯聯會計的同系公司匯聯企業咨詢(匯聯企業)的助理及經理。當中蕭、黃為註冊會計師。控罪指，案中四人涉嫌於2016年10月至2019年11月，串謀華記環球的主席等人欺詐匯聯會計的董事和港交所，虛假地表示由他們製備的會計師報告，準確地反映華記環球的財務狀況，致使該名匯聯會計董事為報告背書及將報告提交予港交所，致港交所批准上市申請。

四人與三名親屬另被控一項串謀詐騙罪名，該三人分別為林瑞美的丈夫李文向及大伯李建設；以及黃逸中的姐姐黃穎雯，年齡介乎46至50歲。七名被告已獲廉署准予保釋。控罪指於2019年10月至2021年4月，四名審計及顧問人員涉嫌與同案三名親屬及華記環球主席等人，串謀欺詐高鉦証券，致使向李建設及黃穎雯等人配售共588.8萬股華記環球股份，當中華記環球主席涉嫌向有關審計及顧問人員及其家屬提供150萬元報酬。有關人士涉嫌偽稱李、黃等人是獲配股的最終實益擁有人，並為獨立人士。控方稍後將申請轉介案件到區域法院答辯。

香港廉署接獲貪污投訴而展開調查，其後於2021年11月與會計及財務匯報局（前稱財務匯報局）及澳門廉政公署採取聯合行動。相關貪污調查仍在繼續進行，廉署不排除加控涉案人其他罪行或檢控其他涉案人士。

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