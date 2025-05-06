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港鐵子公司MTR Lab與內地創科孵化器啟迪之星合作 助創科企業走向國際

港鐵公司（0066）旗下全資子公司MTR Lab宣布，與啟迪控股旗下的創科孵化器啟迪之星(TusStar)建立合作夥伴關係。此次合作將聚焦智慧城市、智慧出行及可持續發展領域。雙方通過資源共享、連接戰略夥伴及互相推薦初創企業，推動兩地創科產業發展及支持先進科技企業拓展國際市場。

現時，MTR Lab投資組合涵蓋來自香港、中國內地以至歐洲的初創企業，當中包括Ampd Energy、isBIM、WeMaintain以及內地人工智能聲學方案供應商諦聲科技。而啟迪之星則擁有覆蓋90多個城市及「一帶一路」沿線19個創新基地的國際網絡，並與50多間全球頂級企業合作。結合雙方實力將有助初創企業的全球化發展。

此外，雙方亦已成立聯合工作小組，每年將互相推薦至少20間高潛力企業。啟迪之星向MTR Lab推薦的首批企業涵蓋多個擁有自主知識產權的熱門前沿技術領域，包括機器視覺傳感技術、氫燃料電池技術及智能垃圾分類管理平台等。過往，啟迪之星孵化與投資的企業中，不乏屢獲殊榮並在各自領域處於領先地位的科技方案供應商，技術優勢備受認可。

MTR Lab董事總經理陳定邦表示，此次合作契合國家促進「新質生產力」及「專精特新」企業發展的方向，同時也將充分發揮與合作夥伴的資源優勢，在智慧出行及可持續發展領域推進科技創新，支持更多內地與香港企業在國際市場上實現更大突破。

啟迪之星與MTR Lab今次展開合作，將深化「產學研」融合，包括攜手技術專家和學者深入探討行業趨勢，促進尖端技術的市場轉化和產業化進程等，共同助力兩地創科合作，推動更多中國創科企業走向國際。

 

 

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