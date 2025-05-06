在今日（5月6日）TCPCL分別向泰國證交會及泰交所提交上市申請，申請其股份於泰交所上市及公開發售其股份。

TCPCL為公司一家間接非全資附屬公司。TCPCL集團主要在泰國77個府中的63個府及老撾從事配製、包裝、分銷及出售無酒精即飲飲料的業務，該等飲料帶有的商標由可口可樂公司擁有。

於今日公告日期，TCPCL由SCCSEA擁有約55.59%，而SCCSEA則由太古可口可樂全資擁有，太古可口可樂則由公司的全資附屬公司太古飲料控股全資擁有。

太古A、B指，董事局認為建議分拆和保證權利豁免屬公平和合理，並合乎公司和整體股東的利益。建議分拆須視乎能否獲泰國有關部門批准、市場情況 ，以及公司及TCPCL 董事局的最終決定。

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