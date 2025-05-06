澳門旅遊局公布最新的數據顯示，內地五一黃金周假期共五天，錄得訪澳旅客逾84.9萬人次，按年增加四成，其中5月2日單日最多，有近22.2萬人次訪澳。在眾多訪客中，來自內地的旅客佔79%，錄得67.8萬人次，按年上升39%；來自香港的旅客則佔13%，按年大增42%至11.1萬人次。
瑞銀的報告指，訪澳旅客在五一檔期日均訪客達17萬人次，高過旅遊局原先預計的12.7萬及14萬人次，這受惠澳門及橫琴之間的多次往返簽註，及往來珠海的一周一簽，甚至香港長假期有關。雖然市場共識5月日均賭收達9.1億澳門元，較去年稍低，但是隨著旅客數目增加，或需上調日均賭收預測。
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