瑞銀的報告指，訪澳旅客在五一檔期日均訪客達17萬人次，高過旅遊局原先預計的12.7萬及14萬人次，這受惠澳門及橫琴之間的多次往返簽註，及往來珠海的一周一簽，甚至香港長假期有關。雖然市場共識5月日均賭收達9.1億澳門元，較去年稍低，但是隨著旅客數目增加，或需上調日均賭收預測。

六大博彩企業今日全線升，升幅最大為美高梅中國（2282），全日股價升7.38%；金沙中國（1928）則升5.35%。

其他報道

廉署告華記環球上市四審計人員串謀造假賬 加告四人連親屬共七人收報酬

余偉文稱三大原因推高港元需求 料未來港元強勢持續

德視佳首季眼科手術量按季增6.7%

證監會伙港交所推「科企專線」允特專科技及生科公司保密形式申上市

金管局再入市 注入127.88億港元

正榮地產︰控股股東RoYue委任聯合清盤人

HGC環電拓展數據中心互聯至馬來西亞

證監會高層訪問阿布扎比和迪拜 探索跨境合作機會

港股創1個月高 恒指收市升158點 科指倒跌0.09% 北水淨流入兩周最多

中銀香港推「戶口互聯」計劃 簡化無抵押貸款及信用卡申請流程

DoorDash斥近300億元收購戶戶送 業務將覆蓋逾40個國家

外交部否認長和獲准出售巴拿馬運河港口以外港口

摩根大通下調匯豐目標價6.1% 維持「增持」評級

外匯基金首季投資收入672億元 升7.8%

券商︰新地賣樓回籠將成股價積極催化劑 維持增持評級

A股五月開門紅 滬深三大指數高收逾1%

特朗普據報下周宣布有關藥品成本措施 稱「一直被佔便宜」

美國尋求強制Google出售廣告技術產品

上海黃金交易所據報將在港建立倉庫

奈雪的茶五一假期間部分門店單日訂單量破千杯

嘉信理財推美股「投資主題」服務 最低投資額250美元起交易佣金全免

正榮地產下午短暫停牌 暫未悉因

【有片：埋身擊】恒指進一步反彈 後市走勢要視乎50天線

宜明昂科委任Weihai He為首席業務官

ACCA推出報税秘笈「ChatACCA」解答熱門報税問題

奇瑞擬來港上市無外資行參與 為俄羅斯最暢銷汽車品牌之一

恒指半日升154點 科指跌0.1% 金沙升6% 蔚來跌6%

滬深三大指數半日向上 滬指升0.94%

寧德時代尋求10億美元貸款 用於擴大印尼工廠

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩周低 Shibor全線向下

據報逾40間A股公司擬赴港上市