除車載電子業務的銷售額增加之外，富智康指，財務業績可獲改善的因素還包括生產線設備╱機器人業務的銷售額增加；客戶和產品組合的轉變，使毛利率有所改善，由去年同期的 1.61%改善至今年首季的3.17%（因由傳統手機解決方案轉向獲利率更高的行業領域，特別是智能製造和車載電子）；運營費用的減少，今年首季運營費減至3450萬美元，去年同期則為4970萬美元，主要是由於員工優化和嚴格控制開支所致。

展望未來，富智康表示，繼續專注於優先考慮增進未來業務的支出、簡化間接人員和避免成本超支。

關稅戰下富智康亦指出相關風險，該公司指，美國加征關稅對全球貿易和手機市場造成潛在負面影響，將成影響公司未來業績的負面因素。其他負面因素還包括，集團未充分利用及閒置的資產對財務造成持續不利影響；集團的外匯收益減少，今年首季為290萬美元，去年同期則為790萬美元，主要是由於美元兌幾乎所有貨幣貶值；今年首季主要來自中國大陸和印度的政府補貼減少400萬美元。

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