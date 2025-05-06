金管局指，貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素（如媒體／新聞報道、生意經營狀況及親友的意見等）所影響。

在已獲批貸款的受訪者中，5%表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，較前一季的0%略有上升。在調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示銀行對其貸款的取態並不直接反映銀行實際對中小企的貸款投放。

此外，調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。3%受訪者表示曾於首季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔79%，高於前一季的77%。

金管局提醒，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的14%及3%，調查結果容易出現較大波動，詮釋時需要注意。

其他報道

廉署告華記環球上市四審計人員串謀造假賬 加告四人連親屬共七人收報酬

余偉文稱三大原因推高港元需求 料未來港元強勢持續

德視佳首季眼科手術量按季增6.7%

證監會伙港交所推「科企專線」允特專科技及生科公司保密形式申上市

金管局再入市 注入127.88億港元

正榮地產︰控股股東RoYue委任聯合清盤人

HGC環電拓展數據中心互聯至馬來西亞

證監會高層訪問阿布扎比和迪拜 探索跨境合作機會

港股創1個月高 恒指收市升158點 科指倒跌0.09% 北水淨流入兩周最多

中銀香港推「戶口互聯」計劃 簡化無抵押貸款及信用卡申請流程

DoorDash斥近300億元收購戶戶送 業務將覆蓋逾40個國家

外交部否認長和獲准出售巴拿馬運河港口以外港口

摩根大通下調匯豐目標價6.1% 維持「增持」評級

外匯基金首季投資收入672億元 升7.8%

券商︰新地賣樓回籠將成股價積極催化劑 維持增持評級

A股五月開門紅 滬深三大指數高收逾1%

特朗普據報下周宣布有關藥品成本措施 稱「一直被佔便宜」

美國尋求強制Google出售廣告技術產品

上海黃金交易所據報將在港建立倉庫

奈雪的茶五一假期間部分門店單日訂單量破千杯

嘉信理財推美股「投資主題」服務 最低投資額250美元起交易佣金全免

正榮地產下午短暫停牌 暫未悉因