金管局公布首季「中小企貸款狀況調查」結果。關於中小企對銀行貸款批核取態（即難易程度）的觀感，撇除回答「沒意見／不知道」的受訪者，75%認為銀行在首季貸款批核的取態與六個月前相比「沒有分別」或「較容易」，高於前一季的70%。另25%認為銀行的有關取態「較困難」，而上一季度則為30%。
金管局指，貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素（如媒體／新聞報道、生意經營狀況及親友的意見等）所影響。
在已獲批貸款的受訪者中，5%表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，較前一季的0%略有上升。在調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示銀行對其貸款的取態並不直接反映銀行實際對中小企的貸款投放。
此外，調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。3%受訪者表示曾於首季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔79%，高於前一季的77%。
金管局提醒，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的14%及3%，調查結果容易出現較大波動，詮釋時需要注意。
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