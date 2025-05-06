金管局總裁余偉文表示，去年金管局年報顯示，截去年底外匯基金內的中的美元資產為79.1%，較數年前的約九成已有下跌，他表示過去數年已逐漸將外匯基金內的「投資組合」，分散到非美元資產，當中包括人民幣、歐元、日元及英鎊等，另於投資類別中亦多元化，除股票外亦有私募投資，而外匯基金每年進行一次配置分析及決定。
余偉文解釋，外匯基金一直強調「多元化」，而基金分為兩部分，其中包括基金內近半資產為「支持組合」，當中全部為高流動性的美元資產，當有需要時則較容易去沽出資產，並取得美元、務求支持港元，他表示「支持組合」全美元資產及為港元提供支持的方向「不會變」。
他續指，外匯基金另一部分則為「投資組合」，組合旨於長遠而言能取得合理回報，其投資組合非常多元化，不僅有美元資產，亦有其他貨幣的資產。
市場憂慮美國經濟衰退，投資者購美元資產意欲下降，或同時影響外匯基金投資回報。余偉文提到，美國國債於上月較為波動，因關稅戰出現，以及美債持有者分散投資等，再加上有對沖基金以槓桿形式進行基差交易，遇上美債波動時而平倉沽出美債，而金管局的外匯基金，亦一直將投資美債的年期縮短。
金管局公布外匯基金首季數據，外匯基金於首季投資收入為672億元，較去年首季的623億元按年升約8%。金管局總裁余偉文表示，外匯基金於首季表現不俗，不論股票、債券，以及外匯亦有所進帳，外匯方面則因美元走弱亦有所增值，債券收益的利息收入穩定，而首季美國國債的孳息率略為回落、債價輕微上升。
余偉文續指，第二季的外匯基金的表現則難以預測，他提到4月份投資市場波動急跌、其後緩慢回升，要視乎關稅戰以及中美談判的進展，美國經濟衰退及通脹上升等不明朗因素的走向。
外匯基金內的首季債券投資為406億元，金管局副總裁李達志表示，於今年首季而言投資環境不俗，但4月美國公布對等關稅後，投資市場變化較大，表示公眾不應僅留意單季、甚或單一年的表現，外匯基金長遠目標為保本增值及維持貨幣穩定。
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