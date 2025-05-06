先機企業（0176）公布，在4月28日獲富事高諮詢財務咨詢及企業重組部的資深常務董事周偉成通知，有關就先機企業、紹璇及國迅的定期貸款抵押予恒生銀行（0011）的資產，其中包括紹璇及國迅持有的上環信德中心西座1501、1502、1510、1511、1512A 及1512 室的物業，委任富事高諮詢財務咨詢及企業重組部資深董事總經理及亞洲區主管的霍羲禹及周偉成作為連帶接管人和管理人。
先機企業指，收到接管人委任通知後，公司尋求與恒生銀行協商以暫緩委任接管人，然而於今日（5月6日），公司獲悉將不會暫緩委任接管人。
上述的定期貸款涉及未償還本金及應計利息分別為約2.1737億元及2182萬元﹔公司正在評估委任接管人的法律、財務和營運影響。公司將密切關注上述事項的進展，並將根據上市規則及其他適用法律適時向股東及其他投資者公佈有關上述事項的任何重大進展。
先機企業自今年4月1日起停牌，並繼續停牌。
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