先機企業指，收到接管人委任通知後，公司尋求與恒生銀行協商以暫緩委任接管人，然而於今日（5月6日），公司獲悉將不會暫緩委任接管人。

上述的定期貸款涉及未償還本金及應計利息分別為約2.1737億元及2182萬元﹔公司正在評估委任接管人的法律、財務和營運影響。公司將密切關注上述事項的進展，並將根據上市規則及其他適用法律適時向股東及其他投資者公佈有關上述事項的任何重大進展。

先機企業自今年4月1日起停牌，並繼續停牌。

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