太古地產「書出愛心 十元義賣」第13年舉辦大型慈善二手書籍義賣，為期八天的實體書籍義賣活動將於5月8至11日及15至18日 連續兩個周末，於太古坊康橋大廈一樓ArtisTree及栢克大廈18樓兩個展場同步舉行，以每本港幣十元義賣超過30萬本優質二手好書。
踏入第13年，本年活動以「幸福由閱讀開始」為主題，旨在推廣閱讀文化，傳遞文字的療癒力量。除了推出「買十送二」優惠回饋書迷，實體書展特設連串關注身心靈健康主題活動，以及一系列適合一家大小的限定活動環節，希望大眾從書籍中找到幸福的源泉。
當中的限定活動包括周五午間限定的塵找療癒打氣站、星球大戰限時快閃、實習小店長現身、母親節限定慶祝活動、互動故事劇場、主題變裝巡遊等。另加「精神健康及心理勵志」專區、「精神健康及心理勵志」專區、「幸福集氣站」、夥拍社福機構「 Lifewire 護・聯網」舉辦迷你港式花牌展覽及工作坊及免費親子活動。
「書出愛心 十元義賣」由太古地產贊助，由企業義工隊「太古地產愛心大使」聯同香港小童群益會及義務工作發展局合辦。活動從2009年起舉辦，去年破紀錄籌得超過136萬元。今年則合共收集逾32萬本二手書，而早前舉辦的網上童書義賣已售出約9000本二手兒童書，參與本屆活動的義工超過7000人次。活動籌得善款將悉數用於支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。
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