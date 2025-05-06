傑貝阿里自貿區為全球最港口商之一的DP World（迪拜港務環球）的旗艦自貿區，共有450家中資公司進駐，共聘請超過1500人，橫跨汽車、零售、機械設備等領域，當中在財富500公司中，便有11間公司入區。

DP World主席兼行政總裁蘇爾坦·艾哈邁德·本·蘇萊姆表示，阿聯酋和中國近年已透過強健的貿易基建及自貿區獲得豐碩成果，在今日難以預測的全球氣候，自貿區可提供經濟穩定、商業延續性及有效的貿易往來。DP World的經營模式建基於與政府及業界合作，過去數年和中資伙伴的伙伴關係更將體現出來，在過去40年已經有很大的角色去促使自貿港成功，並期望將來得以加強。

阿聯酋與中國建交到去年已長達40年，阿國今天為中國的最大貿易伙伴， 並支持一帶一路建設，去令往來亞洲、中東及非洲的貿易路線及經濟合作改進。兩國目標是在2030年將雙邊貿易增至2000億美元。當中傑貝阿里自由貿易區與傑貝阿里港口已實現無縫連接，每周有20班輪服務往來中國16個港口，並且形成正增長中的汽車、零部件及售後貿易的重要連繫。借助迪拜在中東最大的貿易樞紐，及中國在汽車出口的領導性，該自貿港指，傑貝阿里的生態系統將支持滾裝輪運輸貿易的增長。單計去年，該港口已經處理逾96萬輛車的運輸。

傑貝阿里自由貿易區指，過去20年至今已吸引逾300億美元海外投資，並產生過百萬份職位，並且每年錄得17%的商業登記按年增幅。其支援近來自157個國家共1.1萬家公司，並為多式聯運聯繫逾35億消費者。

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