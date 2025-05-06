moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地「五一」 假期零售餐飲業銷售額增 6.3%​

據商務部商務大數據監測，「五一」 假期全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增長6.3%。

商務部重點監測零售企業家電、汽車、通訊器材銷售額按年分別增長 15.5%、13.7% 和 10.5%；重點監測電商平台智能家居產品銷售額按年增長超 20%；重點監測餐飲企業銷售額按年增長 8.7%。

此外，以舊換新備受歡迎。2025年初至5月5日0時，汽車以舊換新補貼申請量突破300萬份；消費者購買12大類家電以舊換新產品5516萬台，購買手機等數碼產品4167萬件。假期前四天，汽車以舊換新補貼申請量超6萬份，帶動新車銷售88億元（人民幣，下同）；消費者購買12大類家電產品356萬台，帶動銷售119億元；購買手機等數碼產品242萬件，帶動銷售64億元。​

其他報道

阿聯酋傑貝阿里自貿區過去4年與中國貿易量倍增

太地再辦十元義賣二手書  去年破紀錄售書籌款逾136萬

先機企業未還恒生近2.2億元定期貸款 信德多個物業遭接管

博雷頓於三大暗盤均升逾四成 一手帳面最多賺1560元

余偉文：外匯基金投資組合續多元化 縮短美債投資年期抗波動

人行、中證監等明早就「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」開發布會

金管局調查：逾七成中小企認為貸款批核取態與半年前沒分別或較容易

富智康今年首季轉盈　料上半年業績續改善

澳門五一檔期錄近85萬人次高於預期   

太古擬分拆泰國飲料業務於當地上市

港鐵子公司MTR Lab與內地創科孵化器啟迪之星合作 助創科企業走向國際

廉署告華記環球上市四審計人員串謀造假賬 加告四人連親屬共七人收報酬

余偉文稱三大原因推高港元需求 料未來港元強勢持續

德視佳首季眼科手術量按季增6.7%

證監會伙港交所推「科企專線」允特專科技及生科公司保密形式申上市

金管局再入市 注入127.88億港元

正榮地產︰控股股東RoYue委任聯合清盤人

HGC環電拓展數據中心互聯至馬來西亞

證監會高層訪問阿布扎比和迪拜 探索跨境合作機會

港股創1個月高 恒指收市升158點 科指倒跌0.09% 北水淨流入兩周最多

中銀香港推「戶口互聯」計劃 簡化無抵押貸款及信用卡申請流程

DoorDash斥近300億元收購戶戶送 業務將覆蓋逾40個國家

外交部否認長和獲准出售巴拿馬運河港口以外港口