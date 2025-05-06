商務部重點監測零售企業家電、汽車、通訊器材銷售額按年分別增長 15.5%、13.7% 和 10.5%；重點監測電商平台智能家居產品銷售額按年增長超 20%；重點監測餐飲企業銷售額按年增長 8.7%。

此外，以舊換新備受歡迎。2025年初至5月5日0時，汽車以舊換新補貼申請量突破300萬份；消費者購買12大類家電以舊換新產品5516萬台，購買手機等數碼產品4167萬件。假期前四天，汽車以舊換新補貼申請量超6萬份，帶動新車銷售88億元（人民幣，下同）；消費者購買12大類家電產品356萬台，帶動銷售119億元；購買手機等數碼產品242萬件，帶動銷售64億元。​

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