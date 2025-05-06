該計劃自2023年成立以來，中電一直與多個社區夥伴合作，轉介有需要人士至相關服務及安排家訪。為令更多人受惠，中華電力今年與多個社區夥伴及非牟利團體合作，包括九龍社團聯會、新界社團聯會、香港政協青年聯會、香港明愛、基督教家庭服務中心、救世軍和東華三院等。中華電力會根據個別家庭的需要，委派專業電工提供適時的固定電力裝置檢查和維修，如更換殘舊的電線、燈泡及其底座、插座及安裝門鈴等，並推廣慳電節能的知識。

中電企業發展總裁莊偉茵表示：「關愛社群一直是中電的宗旨，我們致力運用電能專業，幫助有需要的人。我們更希望透過加強與社區夥伴的合作，擴闊計劃接觸層面，讓更多有需要的人士受惠。」

新界社團聯會荃灣地區委員會主席黃偉傑表示：「不少基層家庭在固定電力裝置故障時，往往難以負擔更換或維修的費用，既影響日常生活，更可能構成安全風險。新界社團聯會很高興可以與中華電力合作，攜手推行『家居電力安全計劃』，為荃灣區居民提供支援，讓更多有需要人士受惠。」