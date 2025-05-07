聯儲局將於美東時間周三下午公布利率決定，普遍預期按兵不動。交易員押注聯儲局今年會放慢減息步伐。

美國財長貝森特、貿易代表格里爾周末將在瑞士與中國副總理何立峰等高層官員舉行經貿會談，這是特朗普全面加徵關稅以來中美雙方首次證實的貿易談判。特朗普淡化參與貿易談判的想法，稱一些國家已經同意做出讓步，他可以直接設定新稅率，不一定要簽署協議。特朗普稱，將在中東之行開啟前宣布一項重大消息，計劃周四、 周五或下周一發布。

個股方面，美國晶片巨頭AMD季度收入展望強勁，有跡象顯示該公司市場佔有率持續擴大。Tesla歐洲銷量4月份大幅下滑，升級版Model Y也未能挽回頹勢。

道瓊斯工業平均指數收跌389點，跌幅0.95%，報40829點。標普500指數收跌43點，跌幅0.77%，報5606點。納斯達克綜合指數收跌154點，或0.87%，報17689點。

聯合健康跌2.54%，報394.51美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累63點，而麥當勞升0.34%，報316.79元，貢獻道指6點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報198.51元，跌0.19%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報163.23元，跌0.59%，亞馬遜(美：AMZN)收市報185.01元，跌0.71%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報587.31元，跌1.99%，英偉達(美：NVDA)收市報113.54元，跌0.24%，微軟(美：MSFT)收市報433.31元，跌0.65%，Tesla (美：TSLA)收市報275.35元，跌1.75%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.18%，報536點。德國DAX指數收跌0.41%，報23249點；法國CAC 40指數跌0.41%，報7696點；英國富時100指數收漲0.02%，報8597點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.43%，報7200點。

美國2年期債息曾跌最多1.46%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.74%。低見3.7765厘，是5月2日3.6819厘後最低。收市報3.7827厘，是5月1日後收市新低，當日報3.6987厘。

美國10年期債息曾跌最多1.12%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見4.2946厘，是5月5日4.2869厘後最低。收市報4.2946厘，是5月1日後收市新低，當日報4.2176厘。

美2年期10年期債息差曾擴闊至56.184基點，是5月1日58.572基點後最闊。收市報50.773基點，是5月1日後收市最闊，當日報51.482基點。

美3個月10年期債息差重拾倒掛，曾低見2.551基點，是5月5日3.272基點後最闊。收市報2.551基點，是5月1日後收市最闊，當日報8.594基點。

金龍指數曾升最多1.2%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為3.91%。高見7255.84點，是4月3日7612.35點後最高。收市報7200.03點，是4月3日後收市新高，當日報7550點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月23日。

道指曾跌最多1.11%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.93%。低見40759.41點，是5月1日40705.63點後最低。收市報40829點，是5月1日後收市新低，當日報40752.96點。連跌2日，累計跌488.43點，對上一次連跌2日是4月16日。第1日陰燭。

標指曾跌最多1.14%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.29%。低見5586.04點，是4月30日5433.24點後最低。收市報5606.91點，是5月1日後收市新低，當日報5604.14點。連跌2日，累計跌79.76點，對上一次連跌2日是4月16日。

納指曾跌最多1.41%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.87%。低見17592.88點，是4月30日16959.53點後最低。收市報17689.66點，是4月30日後收市新低，當日報17446.34點。連跌2日，累計跌288.07點，對上一次連跌2日是4月16日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月2日。

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