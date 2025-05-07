個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.96%，折合報502.98元；阿里巴巴（9988）升0.86%，折合報123.69元；美團（3690）升6.26%，折合報142.08元；匯控（0005）跌0.1%，折合報87.77元；建行（0939）升1.15%，折合報6.46元。

道期現升0.73%；標期現升0.84%；納期現升0.97%。日本東證指數現升0.04%；韓國KOSPI指數現升0.55%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.1%。

VIX指數隔晚升4.73%或1.12點，報24.76點。

紐油現升0.91%或0.53美元，報59.63美元；布油現升0.77%或0.48美元，報62.63美元；金價現跌1.52%或52.33美元，報3379.44美元；LME 銅期貨隔晚升1.84%或172.5美元，報9538美元。比特幣現升2.61%或2480.7美元，報97182.5美元；美國10年期債息現升0.63%或0.0272厘，報4.3218厘。

今日焦點股份可留意：

公司最快今日公布業績，包括，百濟神州（6160），及高豐集團控股（2863）。

博雷頓（1333）上市，定價18元。

帝國金融（8029）股權擬易手。

Alco（0328）與中城數科成立合資企業發展數碼產品租賃SaaS軟體業務。

中電（0002）社區節能基金撥款1000萬再推「家居電力安全計劃」。

先機企業（0176）未還恒生近2.2億元定期貸款，信德多個物業遭接管。

富智康（2038）今年首季轉盈 料上半年業績續改善。

太古（0019）擬分拆泰國飲料業務於當地上市。

德視佳（1846）首季眼科手術量按季增6.7%。

證監會伙港交所（0388）推「科企專線」允特專科技及生科公司保密形式申上市。

正榮地產（6158）︰控股股東RoYue委任聯合清盤人。

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