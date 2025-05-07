人行將降準，以及何立峰將出訪瑞士，其間晤美國財政部長貝森特，恒指今早高開507點或2.24%，報23169點，大市成交金額54億元；國指今早高開183點或2.22%，報8444點。恒生科技指數開市報5382點，升2.72%。上升股份比例為17.97%，下跌為2.22%，無升跌為79.79%。