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恒指高開507點 科指升2.7% 升穿50天線 博雷頓上市升61%

人行將降準，以及何立峰將出訪瑞士，其間晤美國財政部長貝森特，恒指今早高開507點或2.24%，報23169點，大市成交金額54億元；國指今早高開183點或2.22%，報8444點。恒生科技指數開市報5382點，升2.72%。上升股份比例為17.97%，下跌為2.22%，無升跌為79.79%。

藍籌79隻升，1隻下跌，3隻無升跌。快手（1024）升5.61%，報56.5元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌5.58%，報6.09元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報56.5元，升5.61%；跌幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）無成交，報55.35元。

恒指升穿50天線(22808.18點)。科指升穿50天線(5427.92點)，10天線(5086.92點)升穿100天線(5049.4點)。

人行將降準

內銀股

建行（0939）開市報6.58元，升2.49%。

農行（1288）開市報4.85元，升2.11%。

工行（1398）開市報5.46元，升2.06%。

郵儲行（1658）開市報4.79元，升0.63%。

交行（3328）開市報6.89元，升1.03%。

招行（3968）開市報44.75元，升1.82%。

中行（3988）開市報4.46元，升1.59%。

科技股

騰訊（0700）開市報509元，升2.75%。

阿里巴巴（9988）開市報126.9元，升2.5%。

美團（3690）開市報144元，升3.97%。

藍籌內房

中海外（0688）開市報14.2元，升3.95%。

龍湖（0960）開市報10.92元，升5%。

華潤置地（1109）開市報27.05元，升2.46%。

公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）開市報148.3元，跌3.2%。

高豐集團控股（2863）無成交，報0.285元。

博雷頓（1333）上市，定價18元。開市報29元，升61.11%。

帝國金融（8029）股權擬易手。無成交，報0.485元。

Alco（0328）與中城數科成立合資企業發展數碼產品租賃SaaS軟體業務。無成交，報0.205元。

中電（0002）社區節能基金撥款1000萬再推「家居電力安全計劃」。開市報67.6元，升0.3%。

先機企業（0176）未還恒生近2.2億元定期貸款，信德多個物業遭接管。停牌。

富智康（2038）今年首季轉盈　料上半年業績續改善。開市報0.84元，升2.44%。

太古（0019）擬分拆泰國飲料業務於當地上市。開市報69.9元，升1.75%。

德視佳（1846）首季眼科手術量按季增6.7%。開市報2.85元，升2.52%。

證監會伙港交所（0388）推「科企專線」允特專科技及生科公司保密形式申上市。開市報371.6元，升3.45%。

正榮地產（6158）︰控股股東RoYue委任聯合清盤人。無成交，報0.044元。

破頂股表現

破頂股包括，博雷頓（1333）開市報29元，升61.11%；雲鋒金融（0376）創52周高，見2.01元，開市報2.01元，升12.29%；遠大醫藥（0512）創52周高，見6.58元，開市報6.58元，升9.85%；山東墨龍（0568）創52周高，見5.77元，開市報5.77元，升14.94%；浪潮數字企業（0596）創52周高，見8.5元，開市報8.5元，升1.07%；梧桐國際（0613）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升4.62%；國際資源（1051）創52周高，見6.8元，開市報6.8元，升0.89%；哈爾濱電氣（1133）創52周高，見4.95元，開市報4.95元，升1.23%；保誠（2378）創52周高，見85元，開市報85元，升1.19%；香港電訊－ＳＳ（6823）創52周高，見11.4元，開市報11.4元，升0.88%；捷利交易寶（8017）創52周高，見0.53元，開市報0.53元，升13.98%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見173元，開市報173元，升2.67%；中銀香港（2388）創52周高，見33.2元，開市報33.2元，升1.68%；煤氣（0003）創52周高，見7.23元，開市報7.23元，升1.54%。

異動股

上升異動股，包括，博雷頓（1333）創上市新高，見29元，平上市低位0元，開市報29元，升61.11%；山東墨龍（0568）創52周高，見5.77元，開市報5.77元，升14.94%；弘業期貨（3678）開市報2.95元，升14.79%；毅德國際（1396）開市報2.73元，升14.71%；國華（0370）開市報1.21元，升14.15%；捷利交易寶（8017）創52周高，見0.53元，開市報0.53元，升13.98%；雲鋒金融（0376）創52周高，見2.01元，開市報2.01元，升12.29%；東京中央拍賣（1939）開市報1.08元，升10.2%；遠大醫藥（0512）創52周高，見6.58元，開市報6.58元，升9.85%；富景中國控股（2497）開市報0.88元，升8.64%。

下跌異動股，包括，銀建國際（0171）開市報0.072元，跌10%；恒隆地產（0101）開市報6.09元，跌5.58%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報1.736元，跌5.55%；ＦＩ二南方恒指（7500）開市報2.462元，跌4.57%；恒隆集團（0010）開市報10.78元，跌3.75%；百濟神州（6160）開市報148.3元，跌3.2%；朗廷－ＳＳ（1270）開市報0.46元，跌3.16%；完美醫療（1830）開市報2.13元，跌2.74%。

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