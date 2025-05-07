強積金研究機構積金評級公布，4月投資市場動盪，以「積金評級所有基金表現指數」計，強積金成功收復月初的急跌，最終單月輕微下跌約0.61%。
按金額計算，4月份強積金投資虧損約為82億元，人均虧損約1,700元，而年初至今則錄得投資收益，累計約為266億元，人均累計收益約5,600元。
在4月中旬時，所有股票基金類別均錄得虧損，但所有市場均出現大幅反彈，其中日本股票基金單月表現最佳，而強積金最大的資產類別——香港及中國股票基金雖然是強積金4月份表現最差的資產類別，單月下跌約3.94%，但年初至今仍上升約7.54%。
香港及中國股票基金和美國股票基金在2025年的表現對比鮮明。香港及中國股票基金錄得自強積金推出以來第七佳的首4個月回報表現，而美國股票基金年初至今則下跌約6.21%，是自強積金推出以來第四差的首4個月回報表現。
積金評級指，估算4月份強積金總資產約為1.333萬億元，較3月份減少約45億元，而年初至今則增加約423億元，為強積金推出以來的第三高水平，相當於每名成員平均賬戶結餘約278,100元（較3月份減少約900元，而年初至今則增加約8,800元）。
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