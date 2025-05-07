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港元拆息全線向下 1個月HIBOR跌57點子 2008年以來最大下跌

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌57.51點子至3.08%，是2023年4月21日後最低，當日報3.07381%。對上一次連跌2日是4月16日，當日拆息報3.58381%。

1個月期港元Hibor下跌58個基點，3個月期Hibor下跌36個基點，兩者均為2008年以來最大下跌。

港元現報7.7537元貶值7點子，曾貶值最多13點子，報7.7543元，亦曾升值最多29點子，報7.7501元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌91.49點子至2.49905%，是2024年9月16日後最低；1星期HIBOR跌72.77點子至2.79012%，是2023年4月21日後最低；2星期HIBOR跌70.7點子至2.90405%，是2023年4月20日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌35.83點子至3.38292%，是2022年10月3日後最低；6個月期HIBOR跌34.33點子至3.47583%，是2022年9月14日後最低；12個月期HIBOR跌24.56點子至3.60929%，是2022年8月11日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減31.07億元，至總數19837.85億元，是4月30日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減45.5億元，至總數6104.55億元，是4月29日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.11億元，與上日相同，總結餘是5月2日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增14.43億元，至總數13155.15億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增22.59億元，至總數11970.86億元，是4月30日後最高。

美匯美息

美元指數現報99.513升值0.275點或0.28%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.34246%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3588%，終止單日收窄，利差是2025年5月01日後最闊，當日差距為-0.3752%。

對上一次終止單日收窄，是2025年4月30日，當日利差報-0.3697%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌4.5點子至1.657%，是4月29日後最低；1星期Shibor跌4.6點子至1.661%，是4月27日後最低；2星期Shibor跌1.2點子至1.725%，是1月9日後最低；1個月期Shibor跌1.3點子至1.719%，是2月13日後最低；

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌1.1點子至1.746%，是2月13日後最低；6個月期Shibor跌1.1點子至1.746%，是2月13日後最低；1年期Shibor跌1.3點子至1.752%，是2月12日後最低。

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