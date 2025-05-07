中美將於本周末開啟貿易談判，加上人行宣布將降準減息，A股、港股今早均高開，其後升幅收窄，韓股走勢亦相近，台股倒跌，日股則受巴菲特宣稱巴郡將持有日本商社股至少50年而升幅擴大。恒指曾升穿50天線，北水轉流出34.52億元，終止連續2日流入。