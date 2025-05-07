中美將於本周末開啟貿易談判，加上人行宣布將降準減息，A股、港股今早均高開，其後升幅收窄，韓股走勢亦相近，台股倒跌，日股則受巴菲特宣稱巴郡將持有日本商社股至少50年而升幅擴大。恒指曾升穿50天線，北水轉流出34.52億元，終止連續2日流入。
恒指今早高開507點，高位升534點，低位升59點，高低波幅475點。上升股份比例為27.75%，下跌為27.79%，無升跌為44.44%。
恒指半日升111點或0.49%，報22773點，大市成交金額1480億元；國指升20點或0.25%，報8282點。恒生科技指數收報5227點，跌0.22%。
藍籌股成交金額633.62億元，佔大市成交42.81%；科指成份股成交金額410.21億元，佔大市成交27.71%；國指成份股成交金額530.45億元，佔大市成交35.84%。
24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.86億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額增加5.84%，至154.73億元，佔大市成交10.45%。牛熊證成交金額81.23億元，增加15.45%；窩輪成交金額73.5億元，減少3.06%。
藍籌53隻升，23隻下跌，7隻無升跌。中升（0881）升6%，收報12.36元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.81%，收報21.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，15隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報57.75元，升4.34%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報7.11元，跌5.07%。
恒指曾升穿50天線(22800.26點)。科指上試50天線(5424.83點)，10天線(5071.5點)升穿100天線(5047.86點)
北水南下合計淨流出34.52億元，終止連續2日流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）658.68億元，較上日減35.86%，佔香港市場成交額由上日的24.06%減至22.25%。
碧桂園服務（6098）向楊惠妍提供10億人幣借款 助碧桂園保交房。收報6.65元，跌5.41%。
碧桂園（2007）收報0.43元，升1.18%。
內銀股
建行（0939）收報6.6元，升2.8%。
農行（1288）收報4.81元，升1.26%。
工行（1398）收報5.47元，升2.24%。
郵儲行（1658）收報4.81元，升1.05%。
交行（3328）收報6.9元，升1.17%。
招行（3968）收報44.6元，升1.48%。
中行（3988）收報4.49元，升2.28%。
科技股
騰訊（0700）收報493元，跌0.48%。
阿里巴巴（9988）收報122.1元，跌1.37%。
美團（3690）收報140.1元，升1.16%。
中海外（0688）收報13.76元，升0.73%。
龍湖（0960）收報10.52元，升1.15%。
華潤置地（1109）收報26.7元，升1.14%。
公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）收報142.2元，跌7.18%。
高豐集團控股（2863）收報0.285元，無升跌。
博雷頓（1333）上市，定價18元。創上市新高，見32.5元，平上市低位0元，收報26.85元，升49.17%。
帝國金融（8029）股權擬易手。收報0.68元，升40.21%。
Alco（0328）與中城數科成立合資企業發展數碼產品租賃SaaS軟體業務。收報0.32元，升56.1%。
中電（0002）社區節能基金撥款1000萬再推「家居電力安全計劃」。收報67.55元，升0.22%。
先機企業（0176）未還恒生近2.2億元定期貸款，信德多個物業遭接管。停牌。
富智康（2038）今年首季轉盈 料上半年業績續改善。收報0.79元，跌3.66%。
太古（0019）擬分拆泰國飲料業務於當地上市。收報69.5元，升1.16%。
德視佳（1846）首季眼科手術量按季增6.7%。收報2.81元，升1.08%。
證監會伙港交所（0388）推「科企專線」允特專科技及生科公司保密形式申上市。收報367.4元，升2.28%。
正榮地產（6158）︰控股股東RoYue委任聯合清盤人。收報0.043元，跌2.27%。
破頂股包括，阜豐集團（0546）創上市新高，見6.6元，收報6.55元，升0.15%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見8.73元，收報7.58元，跌9.22%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.74元，收報2.6元，跌2.26%；康臣葯業（1681）創上市新高，見9.94元，收報9.73元，升1.35%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.74元，收報8.63元，升2.25%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見3.5元，收報3.2元，升3.56%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見30.6元，收報30.5元，升0.49%；博雷頓（1333）創上市新高，見32.5元，收報26.85元，升49.17%；電訊盈科（0008）創52周高，見5.4元，收報5.34元，跌0.37%；達力集團（0029）創52周高，見14.6元，收報14.42元，跌0.55%；雲鋒金融（0376）創52周高，見2.5元，收報2.13元，升18.99%；北京控股（0392）創52周高，見32.5元，收報32.4元，升1.89%。
破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見173.2元，收報169元，升0.3%；中銀香港（2388）創52周高，見33.2元，收報32.75元，升0.31%；煤氣（0003）創52周高，見7.3元，收報7.09元，跌0.42%。
2隻股份創上市新低，包括信銘生命科技（0474）低見0.022元，收報0.024元，無升跌；CMON（1792）低見0.017元，收報0.017元，跌5.56%。
創52周低，包括，安寧控股（0128）低見0.241元，收報0.241元，跌3.6%；卓能（集團）（0131）低見1.43元，收報1.43元，跌0.69%。
異動股
上升異動股，包括，弘業期貨（3678）收報4.02元，升56.42%；ALCO HOLDINGS（0328）收報0.32元，升56.1%；博雷頓（1333）創上市新高，見32.5元，平上市低位0元，收報26.85元，升49.17%；帝國金融集團（8029）收報0.68元，升40.21%；富陽（0352）收報0.1元，升36.99%；恩典生命科技（2112）收報0.17元，升36%；冠中地產（0193）收報0.47元，升34.29%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.048元，升26.32%；金輝控股（9993）收報3.3元，升20.44%；雲鋒金融（0376）創52周高，見2.5元，收報2.13元，升18.99%；中港石油（0632）收報0.56元，升17.89%。
下跌異動股，包括，中生聯合（3332）見52周低0.35元，收報0.35元，跌22.22%；光尚文化控股（8082）收報0.103元，跌21.37%；長城微光（8286）收報0.086元，跌19.63%；時富投資（1049）收報1.02元，跌19.05%；齊屹科技（1739）收報0.151元，跌18.38%；中國置業（0736）收報0.135元，跌18.18%；梧桐國際（0613）創52周高，見0.7元，收報0.54元，跌16.92%；倢冠控股（8606）收報0.117元，跌16.43%；升華蘭德（8106）收報0.067元，跌16.25%；熒德控股（8535）收報0.084元，跌16%。
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