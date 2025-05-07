大酒店（0045）公布，2025年第一季大中華地區的大酒店出租率為55%，按年增4個百分點﹔其他亞洲地區為67%，按年增10個百分點、美國為55%，按年增2個百分點﹔歐洲為42%，按年增6個百分點。
就年初至今的業績，大酒店主席米高嘉道理表示，在2025年第一季，大中華地區業務表現各異。香港半島酒店受惠於本港在3月份舉行的多個大型活動，酒店業績因而錄得較佳表現，惟酒店整體業務表現仍偏軟。淺水灣影灣園、山頂纜車及凌霄閣則錄得超出預期的業績。
在目前的營商環境下，集團各項業務的前景大致穩定，展望未來一年，對酒店分部和商用物業仍保持謹慎樂觀態度。儘管在地緣政治緊張的局勢下，下半年業務前景相對不明朗，集團仍期望香港本地市場的旅遊業可繼續增長，並對未來一年持謹慎樂觀態度。
此外，第一季大中華地區的大酒店平均可出租客房收入為2211元，按年跌近5%，平均房租為4014元，按年跌11.9%﹔其他亞洲地區第一季平均可出租客房收入為2568元，按年增26.3%，平均房租為3847元，按年增8.5%﹔美國第一季平均可出租客房收入為3722元，按年增11.2%，平均房租為6732元，按年增7.5%﹔歐洲第一季平均可出租客房收入4343元，按年增18.5%，平均房租為10288元，按年持平。
出租物業方面，第一季住宅出租率為95%，按年升5個百分點﹔商場為88%，按年持平，辦公大樓為83%，按年跌3個百分點。
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