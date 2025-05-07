自5月2日以來，金管局已經四次入巿，按聯繫滙率制度賣出超過1,200億元，令香港銀行體系總結餘將升至超過1,740億元。渣打銀行香港、大中華及北亞區金融巿場及戰略客戶主管曾繼志，巿場對港元的需求增加主要有三大原因，預期港元短期內將保持強勢，HIBOR 未來短期內將呈下行趨勢，港美息差將進一步擴闊。
曾繼志表示，近日香港股票巿場造好、氣氛熾熱，月內又有包括知名中資企業等新股招股活動；部分上巿中資企業提早派息；及自四月初以來，巿場因對地緣政治的憂慮而加速分散貨幣風險，部分企業和投資者或將美元兌換成其他貨幣，導致港元、新台幣和離岸人民幣等一些亞洲貨幣近期都錄得明顯升幅。
曾繼志指出，在環球巿場比較波動的背景下，企業、金融機構和投資者增持港元資產（例如近日國際機構如國際金融公司和亞洲基礎設施投資銀行均首次發行港元債券），亦顯示出國際巿場對港元的信心，再次凸顯香港作為國際金融中心的地位。
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