加上，近期外圍資金流入香港市市場，整體利好香港地產板塊。同時領展亦有基本面支撐，香港零售銷售正呈現漸進式復蘇態勢。

該行維持「買入」評級及46.1港元目標價。該股當前交易價格較淨資產值（NAV）折讓達43%，且提供7%的股息收益率優勢。

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