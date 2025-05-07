領展（0823）今日抽高，暫升近6%，銀河國際證券指出，領展是該行在香港地產股中高確信度首選標的，股份午後漲幅近6%，認為驅動因素包括市場對其有望納入港股通的預期。隨著越來越多投資者認識到南向資金對股價的顯著影響力，這一潛在納入可能成為重要催化劑。
加上，近期外圍資金流入香港市市場，整體利好香港地產板塊。同時領展亦有基本面支撐，香港零售銷售正呈現漸進式復蘇態勢。
該行維持「買入」評級及46.1港元目標價。該股當前交易價格較淨資產值（NAV）折讓達43%，且提供7%的股息收益率優勢。
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