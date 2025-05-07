匯豐宣布，將於本月中起分階段推出，全面升級匯豐流動理財應用程式（HSBC HK APP）。匯豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼平台主管郭哲明（Kazimierz Kelles-Krauz）表示，去年匯豐於應用程式推出463項新功能，惟不少功能因介面設計而未有被充分使用，本次升級對應用程式的服務流程，以及介面進行全面革新，確保客戶能夠輕鬆使用所需功能。
匯豐解釋，應用程式將重新設計所有主要產品及服務置於螢幕頂部，用戶只需簡單滑動即可輕鬆揀選服務，亦可在主頁設定自選戶口及自訂版面，助客戶更快捷執行操作；升級後的應用程式採用更靈活技術架構，能更迅速更新內容及更無縫整合新功能；全新「對話欄」長設於螢幕底部並配備語音轉換文字功能，並同時增強理解能力。
匯豐稱，去年HSBC HK APP活躍用戶（該曆月登入應用程式至少一次）的人數增加兩成。匯豐香港區財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如表示，匯豐將繼續堅持以創新科技，為所有客戶帶來無縫且安全的銀行體驗。
另外，匯豐表示，於下半年HSBC HK APP將引入更全面的理財規劃工具及個人化功能，根據客戶的習慣提供量身訂造的產品與服務。
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