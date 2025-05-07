他在會內的主題演講提到，現時非博彩產業佔澳門的總體經濟GDP的60%。站在博企的角度而言，他們引入營運成功並在國際建立定位的Capella渡假村，並擬帶來更多新的休閒及住宿項目，及計劃興建具高科技及沉浸式主題公園。参考美國賭城拉斯维加斯供應的酒店房數目，相當於澳門三倍。相對在澳門，他們可以繼續供應房間，保障澳門的龍頭位置，而不用在價錢上競爭。

基於集團在摩洛哥Monte-Carlo SBM的策略性投資，呂耀東指，他們相信和國際的聯繫性，再加上澳門與葡語系國家的聯繫，香港國際機場鄰近澳門，將有助推動澳門實現多元化發展，可持續增長。

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