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澳門投促局冀今年會展國際客商增15% 正推動對接西語系國家客商

招商投資促進局主席余雨生今日出席亞洲國際娛樂展(G2E Asia)後表示，澳門經濟正朝向多元發展，會展行業正朝向市場化、國際化發展。當中在國際化方面，澳門爭取在参與活動可吸纳更多地方的客商，並希望今年在國際客商方面有15%升幅。

至於每年一度的G2E Asia，他說至今已經舉辦了共15屆，今年展覽面積按年增加25%，非博彩元素亦增加25%，並認為這反映國際大頭部的會展公司投澳門市場信心一票。在增加國際買家後，加上促成交易、生意方面，澳門可以做引進來、走出去的角色，他們與內地省市聯絡，希望幫助出口、開拓客源，亦希望進一步發揮中葡平台的作用。

澳門特首岺浩輝的施政報告提到開拓西班牙語系國家，余雨生稱，澳門聯同橫琴發展葡語系國家中心，增加對接，推動和西班牙持續經貿合作，例如包括西班牙巴塞羅那舉行的大型會議，甚至在今年3月份經過澳門招商局便首次邀請西國企業代表参加展覽，反映已獲成果及認可，最终他們會看是否有更多交易促成，因此他們會實是求是，留意新的舉措之可持續性。

 

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