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匯豐降長和目標價26%至53元 恢復「買入」評級

匯豐環球研究發表報告，將長和（0001）目標價由72元下調26.4%至53元，恢復「買入」評級。

匯豐表示，作為一隻深度價值股，長和擁有全球多元化資產。該行認為，長和的資產重組行動，例如近期擬出售全球港口業務，將為其估值提供支持。此外，長和的整體業務前景正在改善，預計其2025年經常性盈利將按年增長5%。

匯豐又指，長和已經逐漸轉向經營輕資產，精簡業務重點，例如長和出售歐洲出售歐洲電信塔資產及旗下加拿大赫斯基能源（Husky Energy）與能源公司Cenovus Energy合併，剝離港口業務其實亦與其策略一致。若交易成功，長和將恢復淨現金狀況，並縮窄其分類加總估值（SOTP）折讓。在樂觀情況下，長和可能會向股東派發特別息。不過，目前仍然有不少不確定因素，包括潛在買家及規模等，可能會導致股價波動。

匯豐預計，相比起新投資，長和未來更著重成本及全球多元化，以確保韌性。匯豐相信長和電信業務正處於價值釋放階段，基建為潛力增長提供可見性。此外，長和在西歐及東協的零售業務持續錄得增長，抵銷了內地疲弱的市況。不過，受供應鏈中斷影響，長和環球港口業務將面臨挑戰。

 

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