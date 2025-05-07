外交部發言人宣布，應瑞士政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，與瑞士領導人及有關方面舉行會談。訪問瑞士期間，何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。
外交部發言人林劍表示，美方近期不斷表示，希望與中方進行談判。這次會談是應美方請求舉行的，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。
林劍又指，中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上，任何形式的施壓、脅迫，對中國都是行不通的。中國將堅定地維護自身的正當利益，維護國際的公平正義。
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