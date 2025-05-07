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母批空中服務員誤把白酒當水給3歲小孩 國泰：高度重視 會啟動內部調查

一名港人母親在社交平台小紅書投訴，稱自己一家三口4月24日乘坐國泰 CX255 從香港飛往倫敦，期間有空姐派餐時，錯誤地把白酒當成水派發給其3歲的孩子。小童飲用後稱水「很酸」，家長試飲後揭發事件。

事後該母親立即向空中服務員反映，但她不滿對方「居然只看了一眼然後拿走白酒還給我們水然後走了」，亦沒有就事件道歉。該母親又提到，雖然機上有醫生為其子檢查後表示無恙，但她全程緊張兒子情況，每30分鐘作出檢查。

國泰：有關乘客及其家人如常離開機艙 將啟動內部調查

國泰（0293）回應《明報》查詢時指出，對於有空中服務員誤將含酒精飲料提供給未成年顧客的事件，表達深切歉意。為審慎起見，事情發生後，機組同事立即聯絡機上醫療人員，並諮詢了獨立醫療機構以確保這名乘客的安全，同時提供相關的協助和支援。在整個航程中，機組同事定期觀察顧客的狀況。航機抵達後，有關乘客及其家人如常離開機艙。

國泰表示，高度重視這個案，並立即啟動內部調查，確保採取適當的跟進行動，並已提出補償方案。國泰會繼續向乘客及其家人提供適切的支援。

 

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