Praveen今午在G2E亞洲國際娛樂展上指，現時所見，美高梅位於日本大阪的渡假村最快左2030年落成。泰國開賭方面，仍未通過立法，就算通過了，現階段也不會就誰人奪標去作預估。

他又認為，高槓桿的博彩股可予留意，認為具去槓捍的潛在性，因此有其吸引力。雖然很多人憂慮投資非博彩項目無利可圖，他認為，該等項目及博企本身仍有盈利，因此只是會影響投入資本回報率(ROIC)，回報期拉長，對只看一、兩年的投資者，影響其實不大。

出席同一會議的美高梅國際（美：MGM）全球發展總裁Ed Powers則稱，會在未來五年全力推進日本大阪的綜合渡假村發展，目前無可避免面對成本上升，及勞工短缺的挑戰。他謂，區內業界正面對競爭，但是他認為，區內渡假村正處於不同發展周期，料未來10年這正好提供機會予業界在亞洲市場物色機會。

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