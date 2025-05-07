人行今早公布降准降息，帶動港股今早高開逾500點，高位一度升逾530點，惟恒指之後升幅逐步收窄，並以近日中低位收市，收市僅升29點或0.13%，報22691點，大市成交金額2400億元，較上日增加12.51%；國指跌19點或0.23%，報8242點。恒生科技指數收報5200點，跌0.75%。
大型科技股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.02%，收報121.3元；騰訊（0700）跌1.13%，收報489.8元；美團（3690）升0.36%，收報139元；小米（1810）跌2.81%；百度（9888）收報87.4元，跌0.46%；快手（1024）收報53.05元，跌0.84%；京東（9618）收報130.9元，跌0.46%；網易（9999）收報166.1元，跌1.42%。
印巴衝突持續升級，軍工板塊走高。中航科工（2357）收報3.85元，升6.35%；中船防務（0317）收報10.3元，升5.97%。
受降準降息利好，中資券商股表現活躍，弘業期貨（3678）收報3.45元，升34.24%；中金（3908）收報14元，升1.74%；中信証券（6030）收報20元，升1.52%；中國銀河（6881）收報7.31元，升0.55%；光大證券（6178）收報7.01元，升0.57%；招商證券（6099）收報12.26元，升0.16%。
內銀方面，工行（1398）升0.93%，收報5.4元；招商銀行（3968）升0.91%，收報44.35元；中國銀行（3988）升1.37%，收報4.45元；建行（0939）升2.02%，收報6.55元。
藍籌股方面，藍籌有49隻升，31隻下跌。券商銀河證券稱，領展（0823）有望納入港股通，領展收報39.95元，升6.68%。美國總統特朗普據報下周宣布有關藥品成本措施，生物醫藥股受壓，藥明系下跌，其中藥明生物（2269）跌6.67%，收報21.7元，是跌幅最大的藍籌；藥明康德（2359）收報60.6元，跌2.81%；藥明巨諾（2126）收報1.46元，跌5.81%；藥明合聯（2268）收報35.1元，跌5.39%。
證監會及港交所（0388）昨日宣布，正式推出「科企專線」(TECH)，為特專科技公司及生物科技公司在提交上市申請前提供專門的指引。港交所收報366.2元，升1.95%。
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