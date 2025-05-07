人行今早公布降准降息，帶動港股今早高開逾500點，高位一度升逾530點，惟恒指之後升幅逐步收窄，並以近日中低位收市，收市僅升29點或0.13%，報22691點，大市成交金額2400億元，較上日增加12.51%；國指跌19點或0.23%，報8242點。恒生科技指數收報5200點，跌0.75%。