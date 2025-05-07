該公司指，傳統加密貨幣交易渠道被認為可投資的資產選項較單一，與傳統金融產品脫節。現時多數傳統金融機構尚未建成針對加密貨幣的合規和營運基礎設施，尚未具備安全處理加密貨幣的能力，令這類資產在傳統金融體系內的流通受限，再投資的靈活性大大降低。而隨著富途開通充幣功能，加密貨幣投資者的靈活性將得到提高，並開啟從加密貨幣到TradFi的進階之路。同時該公司推出限時優惠，新開戶客戶有機會獲得高達1600港元的比特幣獎賞。

富途近年陸續提供加密貨幣ETF交易、推出加密貨幣交易服務等服務。富途證券董事總經理謝志堅表示，市場對充提幣功能的呼聲高，但能做到這一點的券商並不多。富途具備強大的技術實力和資本實力，不斷滿足不同投資者的多元投資需求。他還提及，公司會向合資格客戶提供加密貨幣交易服務，也向專注加密貨幣的投資者敞開與TradFi資產互通的大門。

謝志堅指，作為科技券商，公司希望在虛擬資產等新興資產和傳統資產之間架橋鋪路，並促進這兩個市場的活躍度和參與度。期望未來透過建立一個更加多元化的投資平台和良好的投資環境，帶給加密貨幣投資者更優質的投資體驗。

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