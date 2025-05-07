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吉利近14%溢價提私有化美上市極氪

吉利（0175）公布，建議以每股2.566美元或每股美國存託股票25.66美元，私有化於美國紐交所上市的極氪（美：ZK）。私有化價格較於極氪最後交易日美國存託股票於紐交所的收市交易價溢價約13.6%。

截至今㒲1，吉利持有極氪已發行及發行在外股本總額約65.7%。倘若私有化建議落實並完成，極氪將成為公司的全資附屬公司，實現私有化並於紐交所退市。

吉利指，每名極氪股東及美國存託股票持有人可選擇就每股極氪股份，收取2.566美元現金或1.23股新發行股份。

吉利表示，預期私有化建議將為集團創建一個統一的上市平台，全面整合極氪的資產及資源，從而提升集團乘用車業務的競爭力。這也將有助於集團確定極氪未來的戰略方向，以應對全球市場及經濟挑戰。

另外，由於極氪為面向高端豪華市場的全球豪華電動汽車科技品 牌，就集團而言，全資控股極氪具有重大戰略意義。公司擬透過發行新股、現金儲備及債務融資，為私有化建議提供資金。

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