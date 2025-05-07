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京東5.13啟動「心動購物季」 618活動將於5.31開啟

京東（9618）公布，昨日（5月6日）舉辦「2025年京東618招商啟動大會」，宣布將從5月13日晚8點至5月28日開啟心動購物季活動，並計劃於5月31日晚8點開啟京東618活動，不僅現貨開賣，推出「滿200減20神券」、「跨店滿減」、「官方立減」等促銷玩法，更首次整合國家補貼與京東外賣百億補貼等資源「補上加補」。

京東指，又會通過更多重磅大咖參與、超級大獎贈送、IP聯動及趣味互動，為消費者帶來一整個夏季的全網最低價和狂歡驚喜。同時，商家也全力籌備京東618，今年京東618將透過提供創新玩法、多重補貼、流量激勵三大舉措，幫助商家備戰618更省心、更省錢、更高效，實現流量和銷量爆發式增長。

京東指，創新推出「國家補貼×百億補貼」頻道，透過政策紅利和平台讓利雙重疊加，打造年度優惠力道空前的購物盛宴。京東透過提供首頁核心資源位、618主會場及站外全局流量支持。 

此外，今年京東618將聚焦在內容生態（短視頻和直播）和廣告投放方面發力，為品牌和商家提供多重補貼、流量激勵，助力商家實現銷售爆發和長效經營。

在內容生態方面，京東於今年3月推出「京創雙百計劃」，將在2025年投入超百億流量、20億現金，助力商家透過直播和短視頻實現銷量快速增長。今年京東618期間，京東將持續落地「京創雙百計劃」，透過短視頻流量加權、數字人免費直播、直播扣點降低、直播流量激勵等舉措，助力商家透過內容營銷實現爆發式增長。

京東指，今年京東618將成為新商家的重要增長契機。近期京東已深入廣州、深圳、長沙、濟南、鄭州等核心產業帶開展招商活動，未來也將持續拓展至更多區域。

就在今年4月，京東針對外貿型商家推出「2000億出口轉內銷扶持計劃」，承諾未來一年內將大規模採購不低於2000億元人民幣出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場。不到1個月時間，已有上萬家企業與京東採銷進入實質採購洽談階段。京東618期間，該扶持計劃將持續推進，為外貿企業開啟國內市場、實現轉型突破提供重要增長機會。

 

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