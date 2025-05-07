彩星玩具（0869）發盈警，料截至2025年3月底的首季錄得未經審核除所得稅前虧損約1200萬元，2024年首季未經審核除所得稅前溢利為6500萬元﹔2025年首季未經審核收入約8500萬元，亦相對於2024年首季收入為2.21億元，按年跌約 61.54%。
集團指，收入減少是由於不能如去年般受惠2024年3月上映「哥斯拉 X 金剛：新帝國」電影所帶動，「哥斯拉 X 金剛」之產品付運量按預期回落；及「忍者龜」品牌並無大型娛樂活動推動，致使「忍者龜」產品系列需求放緩。
另外，為配合即將推出之新產品，產品開發、模具及媒體製作費用有所增加；及首季集團庫務投資的上市證券出現未變現及已變現淨虧損約670萬元，2024年的未變現及已變現淨溢利為1290萬元。
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