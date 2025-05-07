集團指，收入減少是由於不能如去年般受惠2024年3月上映「哥斯拉 X 金剛：新帝國」電影所帶動，「哥斯拉 X 金剛」之產品付運量按預期回落；及「忍者龜」品牌並無大型娛樂活動推動，致使「忍者龜」產品系列需求放緩。

另外，為配合即將推出之新產品，產品開發、模具及媒體製作費用有所增加；及首季集團庫務投資的上市證券出現未變現及已變現淨虧損約670萬元，2024年的未變現及已變現淨溢利為1290萬元。

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