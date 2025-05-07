傳訊、公共事務及研究顧問公司基譽公關集團（Sandpiper Group）最新發布有關全球貿易戰的最新調查，透過訪問全球27個市場合共3050名商界領袖，了解他們對於目前市場環境的想法。結果顯示，在全球貿易戰中，美國面對外界更多指責，其聲譽受損程度亦比中國大。四分之三受訪者認為，美國現屆政府的政策為觸發貿易與關稅衝突的主因。

調查也指，70%全球受訪者認為美國不公平的貿易政策是觸發貿易戰的主因，較認為中國需負主要責任的受訪者為多（61%）。此外，72%受訪者認為美國應率先採取行動，緩解貿易及關稅衝突，61%受訪者則認為中國應先行緩衝。

在國際聲譽方面，美國受損程度較中國大。70%受訪者認為貿易戰將損害美國的國際地位，而認為中國地位受損的受訪者僅有60%。72%受訪商界領袖認為，美國當前的貿易政策反覆無常且難以預測；大多數受訪者（67%）相信，此輪貿易衝突將建立全球經濟及貿易的新秩序，不過他們認為目前尚未有任何地區能明確主導此新秩序。

在當前難以預測的局勢下，77%商界領袖表示，貿易戰為目前業務首要問題之一。43%受訪者認為，貿易衝突為其業務帶來的風險達到了8級或以上水平（最高10級）。逾半數的商界領袖預計，這些風險將在未來半年、一年甚至兩年內進一步上升。

因此，在美國暫緩關稅的90天內，有44%受訪企業計劃減少對美國的投資，36%計劃縮減對中國的投資。有35%企業計劃暫停所有重大業務決策。

此外，91%越南企業領袖認為關稅及貿易衝突為當地經濟造成重大威脅，比率為調查涵蓋的各個市場中最高，其次是菲律賓（84%）、加拿大（83%）、馬來西亞（83%）、新加坡（82%）、南非（81%）、阿聯酋（80%）、印尼（80%）及香港（80%）。認為關稅及貿易衝突對自身企業前景帶來重大威脅的各地受訪者比例，與以上數字相若。

展望未來，64%受訪者預計，貿易戰將導致其企業未來一年收入減少；56%受訪者認為，美國經濟將因此受到「嚴重影響」，成為受影響最甚的國家。

不過，66%的商界領袖預期較樂觀，認為貿易與關稅衝突可望在六個月內解決，而其中也有45%的香港受訪商界領袖認為，貿易戰可能在三個月內結束。

而與此同時，由於普遍預期貿易與關稅衝突或有望在未來六個月內得到解決，大部分企業並未針對地緣政治風險制定完善的應對方案。全球僅21%企業自覺已為應對當前的地緣政治動蕩做好充分準備。此外超過三分之一受訪者其對現有的應對措施和策略缺乏充足信心。

Sandpiper政府與公共事務董事總經理Simon Buckby認為，無數全球商界領袖正受近期地緣政治動蕩衝擊，憂慮其企業在短期、中期及長期內面臨顯著增加的風險，情況令人擔憂。更令人震驚的是，不少受訪企業領袖坦言對自身是否具備足夠的應對措施缺乏信心，對企業的管理層尤其是公共事務團隊帶來重大挑戰。他們必須迅速採取行動，以保護企業。

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