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瑞銀張寧：五一黃金周內地丁財兩旺 唯內房銷情仍弱料上月全國賣樓跌一成

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧，指內地五一假期（2025年5月1日至5日）國內旅遊人數、旅遊收入、人均旅遊收入分別較去年同期成長6.4%、8%及2%，分別相當於2019年的136%、123%及90%。

張寧表示，零售和餐飲企業零售額按年增長6.3%，其中家電、汽車、通訊設備類商品零售額同比增長10至15%。五一黃金周消費的按年增長數據均較春節期間強勁。

他補充，對於即將發布的4月份官方數據，該行預計房地產銷售額減幅將進一步擴大（年度跌幅約-10%），基礎設施固定資產投資增長強勁，但零售消費將略為放緩，年度減幅約為 5.6%，同時，出口增長放緩，年度增長率約2%。

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