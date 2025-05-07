moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

ING宋林：內地減息或因人幣最大貶值壓力消退 美對中關稅或最後降至六成

人民銀行今早公布一系列貨幣政策措施。ING銀行大中華區首席經濟師宋林發報告稱，該行認為制定內地政策人士已得知部分早期數據，明白到其經濟如何受關稅影響，而內地選擇於此時公布一系列措施，因為中美雙方已為貿易談判定下時間，內地於此時減息則可避免，令其一系列是因應關稅發展而推出。

宋林補充，內地選擇於此時減息，其最大原因或為人民幣貶值最大壓力已消退，人民幣最近的強勢為人行提供一個很好的空間去減息，而今日減息措施很大機會令短期利率下跌，使美元兌人民幣略為上升，但其升幅不會太大。

宋林稱，內地推行貨幣寬鬆政策的時間雖較市場所預期的為長，而其而一籃子的形式去推出、而非零零散散的形式，他認為或會對市場產生更大的影響。

宋林指出，自貿易戰升級後中國的政策回應為相當冷靜，內地於各外圍環境逆風之下，仍保持其信心今年有平穩增長，另他提到內地今年政策目標為提振內需，表示除貨幣政策外，相信內地會繼續推出財政政策。但他提到，提振消費者信心將會具挑戰性，因目前內地消費者信心接近歷史低位，而穩定資產價格及重拾工資增長，為提振消費者信心的重要因素。

宋林提到，於今日的一系列措施後，基於通縮壓力及經濟增長緩和的風險下，ING認為內地有仍有減息空間，ING料今年會額外減息20點子、降準50點子，而相關的減息措施需待美國恢復減息後才會出現。

對於中美雙方將於瑞士進行談判，宋林表示，其至少反映正邁向關稅不會進一步升級的道路，ING所預測的局勢緩和場景（de-escalation scenario）之中，美方對中國的關稅或會最後降至特朗普提出「解放日」時的水平、即六成左右。宋林續指，考慮到美國主要目標為減少貿易逆差，中美雙方達到於某方面達成大型妥協為非常之難，要短時間內達成其方法只有取消對高科技出口的限制，惟於戰略競爭下其為不太可能。