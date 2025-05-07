宋林補充，內地選擇於此時減息，其最大原因或為人民幣貶值最大壓力已消退，人民幣最近的強勢為人行提供一個很好的空間去減息，而今日減息措施很大機會令短期利率下跌，使美元兌人民幣略為上升，但其升幅不會太大。

宋林稱，內地推行貨幣寬鬆政策的時間雖較市場所預期的為長，而其而一籃子的形式去推出、而非零零散散的形式，他認為或會對市場產生更大的影響。

宋林指出，自貿易戰升級後中國的政策回應為相當冷靜，內地於各外圍環境逆風之下，仍保持其信心今年有平穩增長，另他提到內地今年政策目標為提振內需，表示除貨幣政策外，相信內地會繼續推出財政政策。但他提到，提振消費者信心將會具挑戰性，因目前內地消費者信心接近歷史低位，而穩定資產價格及重拾工資增長，為提振消費者信心的重要因素。

宋林提到，於今日的一系列措施後，基於通縮壓力及經濟增長緩和的風險下，ING認為內地有仍有減息空間，ING料今年會額外減息20點子、降準50點子，而相關的減息措施需待美國恢復減息後才會出現。

對於中美雙方將於瑞士進行談判，宋林表示，其至少反映正邁向關稅不會進一步升級的道路，ING所預測的局勢緩和場景（de-escalation scenario）之中，美方對中國的關稅或會最後降至特朗普提出「解放日」時的水平、即六成左右。宋林續指，考慮到美國主要目標為減少貿易逆差，中美雙方達到於某方面達成大型妥協為非常之難，要短時間內達成其方法只有取消對高科技出口的限制，惟於戰略競爭下其為不太可能。