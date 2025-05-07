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中美經貿將會談 法國外貿銀行：雙方核心訴求或難達一致

國務院周五起出訪瑞士，期間會與美國財長貝森特會談。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，中美之間經濟關係現轉為競爭，雖然在新能源等部分領域仍可能有合作空間，但在科技等領域難以達成共識。他續稱，美國飛機、大宗商品等出口至內地，問題是「真正想買」的貨品，特別是半導體產品若無實質放寬限制，雙方最終談判恐怕仍會回到原點。

大中華區高級經濟學家徐建煒指，在「對等關稅」之前，美國的起始點就是20%關稅，而中方最終將希望全面取消加徵關稅，但若從美國「糾正貿易不平衡」的目標來看，關稅不可能完全撤回。因此，雙方的核心訴求難以一致，協調空間有限。不過，他相信雙方最終仍會達成某種形式的協議，最後將以「繼續談判」作結。

另一方面，徐建煒指，若中國政府真心要實現5%的全年增長目標，需進一步下調存款準備金率（RRR），釋放更多流動性。他舉例稱，若1萬億元刺激不足，就需投放3萬億元資金，以拉動額外2個百分點的經濟增長。

不過，他強調，資金投入後必須有效流向實體經濟，而非再次推高房地產。他認為，中央不會願重回過去高度依賴樓市的舊模式，更可能傾向將資金投向高技術製造業、消費升級等新動能領域，而這些投資多半會由中央或地方政府主導。

徐認為，當局未來將重點推進兩方面工作：首先，確保市場流動性充足，當前中國通脹率偏低，提供了政策操作空間；其次，推出更多由政府主導的基建與產業投資項目，尤其中央與地方政府需擴大支出，甚至考慮放寬對地方財政的規管。不過儘管如此，他認為政府今年有可能調低自己的增長目標，這並不是找藉口，而是有充分理由，畢竟當前有美中對抗、全球地緣政治風險等背景。

儘管如此，他仍對全年經濟前景持審慎態度。他指出，在美中關係緊張、地緣政治風險上升等背景下，政府有充分理由調低增長目標。他預測今年中國經濟增長約為4.2%，屬於透過適度刺激可達成的目標，不致引發房地產過熱，也不會過於保守。

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