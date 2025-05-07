據指，此次合作將小紅書的內容生態系統與淘天集團的電商能力相結合。用戶可點擊嵌入在小紅書種草筆記中的商品鏈接，直接跳轉至淘寶App購買。初期雙方將於快消品、健康、運動戶外等品類試點，通過簡化從內容種草到下單購物的步驟，幫助商家提高轉化率和營銷效率。

作為合作的一部分，淘寶天貓及小紅書將與商家共建聯合賬戶，讓商家追蹤用戶從小紅書的內容曝光到淘寶app上交易的全鏈路效果。為進一步助力商家銷售，淘寶和天貓將加大投入，對商家種草筆記中推薦的熱門商品加強流量投放，並提供營銷資源與廣告效果工具，提升產品曝光和用戶參與度。

阿里巴巴集團副總裁、天貓總裁劉博表示，與小紅書的合作，是淘寶天貓2025年全域運營非常重要的一步。他表示，此次合作融合了淘寶天貓的電商生態能力與小紅書的內容種草專長，亦是致力於為品牌創造新機會，以深化用戶互動並實現持續增長。

阿里方面表示，淘天、小紅書於2023年起試驗種草合作，透過衡量內容種草的表現，驗證由內容驅動的商業模式，而去年淘天商家在小紅書的種草筆記點擊率按年升20%，用戶互動率則翻倍。

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