虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布，推出無儲蓄成份的「仔女成長危疾保」，Bowtie稱，該產品涵蓋76種疾病及危疾，包括先天性、基因及兒童疾病保障，同時保障「兒童危疾」以及「成人危疾」，並涵蓋較常見的兒童危疾，如「俱心臟併發症的川崎病」、「兒童亨廷頓舞蹈症」、「成骨不全症」等等。
Bowtie表示，「仔女成長危疾保」亦可於懷孕第18週起，為孕婦提供妊娠併發症保障，而懷孕媽媽保障只適用於在懷孕18周至31周內投保，及在投保前已完成「照結構」檢查，且報告無異常的客戶，並設30天等候期。
Bowtie市場營銷及品牌總監曾梓銘表示，觀察到市場對於孩子及孕婦的危疾保障存在明顯缺口，尤其是在基因疾病方面，希望透過此產品，為每年超過3萬名初生嬰兒提供更貼近他們實際需要的保障。
其他報道
中移動香港完成向TPG收購香港寬頻股權 持股15.46%與大股東看齊
ING宋林：內地減息或因人幣最大貶值壓力消退 美對中關稅或最後降至六成
瑞銀張寧：五一黃金周內地丁財兩旺 唯內房銷情仍弱料上月全國賣樓跌一成
調查：86%港商視貿易戰為業務發展主要威脅 36%擬凍結招聘
恒指僅升29點 領展漲逾6%冠藍籌 軍工股活躍 中航科工升6.4% 弘業期貨飈34%
母批空中服務員誤把白酒當水給3歲小孩 國泰：高度重視 會啟動內部調查
關稅戰︱回應中美經貿高層會談 中國外交部：是次會談是應美方請求舉行
澳門投促局冀今年會展國際客商增15% 正推動對接西語系國家客商