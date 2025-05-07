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Bowtie推無儲蓄成份「仔女成長危疾保」 

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布，推出無儲蓄成份的「仔女成長危疾保」，Bowtie稱，該產品涵蓋76種疾病及危疾，包括先天性、基因及兒童疾病保障，同時保障「兒童危疾」以及「成人危疾」，並涵蓋較常見的兒童危疾，如「俱心臟併發症的川崎病」、「兒童亨廷頓舞蹈症」、「成骨不全症」等等。

Bowtie表示，「仔女成長危疾保」亦可於懷孕第18週起，為孕婦提供妊娠併發症保障，而懷孕媽媽保障只適用於在懷孕18周至31周內投保，及在投保前已完成「照結構」檢查，且報告無異常的客戶，並設30天等候期。

Bowtie市場營銷及品牌總監曾梓銘表示，觀察到市場對於孩子及孕婦的危疾保障存在明顯缺口，尤其是在基因疾病方面，希望透過此產品，為每年超過3萬名初生嬰兒提供更貼近他們實際需要的保障。

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