Bowtie表示，「仔女成長危疾保」亦可於懷孕第18週起，為孕婦提供妊娠併發症保障，而懷孕媽媽保障只適用於在懷孕18周至31周內投保，及在投保前已完成「照結構」檢查，且報告無異常的客戶，並設30天等候期。

Bowtie市場營銷及品牌總監曾梓銘表示，觀察到市場對於孩子及孕婦的危疾保障存在明顯缺口，尤其是在基因疾病方面，希望透過此產品，為每年超過3萬名初生嬰兒提供更貼近他們實際需要的保障。

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