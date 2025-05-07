中銀集團人壽保險今與希瑪醫療宣佈，雙方建立策略夥伴合作並簽署戰略合作協議，攜手打造「保險＋醫療」跨境綜合方案，為客戶提供跨境綜合服務方案，積極優化健康及養老生態圈，發揮香港與大灣區「一小時生活圈」之利。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，中銀人壽與希瑪醫療建立策略性合作夥伴保險品牌，雙方優勢互補，為港人退休後對可負擔、高質量及多元化醫療服務的需求提供新選項。
鄧子平表示，跨境北上消費、生活、養老成為新熱潮，當中跨境醫療為跨境生活和養老的關鍵因素，然而粵港澳三地醫療資源聯通需要政府、金融機構及醫療機構等跨界別多方參與，而此次中銀人壽及希瑪醫療的戰略合作，雙方發揮自身優勢，以「保險＋醫療」綜合方案跨境醫療服務選擇，為大灣區居民出力。
希瑪醫療主席兼行政總裁及執行董事林順潮表示，瑪醫療與中銀人壽的強強聯合，推動醫療與保險業的深度融合，打造「健康灣區」。
此外，林順潮獲中銀人壽委任為名譽醫療顧問，將為中銀人壽的醫療保險發展等方面提供意見及支持。
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