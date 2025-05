蜂巧資本創始合伙人屠錚表示,「從天使階段第一次投資到最終出售,陪伴公司整整14年,First in Last out, 過程跌宕起伏,波瀾壯闊;堅守至今,萬分不舍,心存感激。」

相關報道:泡泡瑪特非執董屠錚盡沽持股 套現22.7億元

蜂巧資本指,經過十多年的高速發展,泡泡瑪特以創新的娛樂文化產品、獨有的IP生態圈和遠超預期的業績表現,贏得了全球用戶和投資人的廣泛認可和尊重。星辰大海,堅信公司在追逐Big Dream的路上,會走向更大的輝煌。

蜂巧資本(BORCHID CAPITAL)是專注於中早期新消費和消費科技創新的精品風險投資機構,早期獨家或主導投資了泡泡瑪特、蕉下、蒂螺美瞳、泛源科技、內外、moodytiger、端木良錦、訊盟科技、SparkX、華美浩聯、元鼎智慧、Oladance等企業。

其他報道

淘寶天貓伙小紅書新服務 用戶可無縫跳轉至淘寶App購物

中移動香港完成向TPG收購香港寬頻股權 持股15.46%與大股東看齊

中汽協:3月汽車出口金額升8%至201.5億美元

中美經貿將會談 法國外貿銀行:雙方核心訴求或難達一致

小鵬汽車據報考慮將小鵬匯天在香港或美國上市

ING宋林:內地減息或因人幣最大貶值壓力消退 美對中關稅或最後降至六成

瑞銀張寧:五一黃金周內地丁財兩旺 唯內房銷情仍弱料上月全國賣樓跌一成

調查:86%港商視貿易戰為業務發展主要威脅 36%擬凍結招聘

彩星玩具盈警 料首季錄稅前虧損1200萬元

京東5.13啟動「心動購物季」 618活動將於5.31開啟

吉利近14%溢價提私有化美上市極氪

富途上線比特幣等加密貨幣充幣服務

大摩:澳門渡假村面對挑戰非來自區內競爭

恒指僅升29點 領展漲逾6%冠藍籌 軍工股活躍 中航科工升6.4% 弘業期貨飈34%

母批空中服務員誤把白酒當水給3歲小孩 國泰:高度重視 會啟動內部調查

寧德時代招股價據報或較A股折讓少於10%

關稅戰︱回應中美經貿高層會談 中國外交部:是次會談是應美方請求舉行

匯豐降長和目標價26%至53元 恢復「買入」評級

澳門投促局冀今年會展國際客商增15% 正推動對接西語系國家客商

呂耀東:五一檔期表現驚喜 有空間增酒店房間數目