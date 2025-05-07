「盲盒股」泡泡瑪特（9992）股價愈升愈有之際，其早期投資者沽清其股份，引來市場熱議。據泡泡瑪特早期投資者、內地基金蜂巧資本在官方微信表示，由於蜂巧人民幣一期基金即將到期，蜂巧資本於近一周內通過大宗交易分三次集中出清了所有在上市前買入的泡泡瑪特股份，至此基金將不再持有任何泡泡瑪特股票。
蜂巧資本創始合伙人屠錚表示，「從天使階段第一次投資到最終出售，陪伴公司整整14年，First in Last out, 過程跌宕起伏，波瀾壯闊；堅守至今，萬分不舍，心存感激。」
蜂巧資本指，經過十多年的高速發展，泡泡瑪特以創新的娛樂文化產品、獨有的IP生態圈和遠超預期的業績表現，贏得了全球用戶和投資人的廣泛認可和尊重。星辰大海，堅信公司在追逐Big Dream的路上，會走向更大的輝煌。
蜂巧資本（BORCHID CAPITAL）是專注於中早期新消費和消費科技創新的精品風險投資機構，早期獨家或主導投資了泡泡瑪特、蕉下、蒂螺美瞳、泛源科技、內外、moodytiger、端木良錦、訊盟科技、SparkX、華美浩聯、元鼎智慧、Oladance等企業。
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