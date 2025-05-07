百濟神州（6160）公布截至3月底止首季業績轉虧為盈，淨利潤127萬美元，去年同期虧損2.51億美元，主要得益於收入增長及經營槓桿改善，經調整淨利潤1.36億美元，去年同期淨虧損1.46億元，每股經調整基本盈利1.27美元，期內總收入升49%至11.17億美元，毛利率升1.8個百分點至85.1%。集團維持2025年全年總收入指引為49億至53億美元不變。
百濟神州聯合創始人、董事 長兼首席執行官歐雷強表示，集團在晚期血液腫瘤和實體腫瘤的研發管線上持續取得重大進展，預計今年將在抗體偶聯藥物、多特異性抗體和靶向蛋白降解劑等領域的廣泛項目中迎接概念驗證(PoC)數據讀出，集團全球多元化業務布局已覆蓋六大洲，隨著公司啟用新英文名稱BeOne Medicines，會將註冊地遷至瑞士。
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