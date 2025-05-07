百濟神州聯合創始人、董事 長兼首席執行官歐雷強表示，集團在晚期血液腫瘤和實體腫瘤的研發管線上持續取得重大進展，預計今年將在抗體偶聯藥物、多特異性抗體和靶向蛋白降解劑等領域的廣泛項目中迎接概念驗證(PoC)數據讀出，集團全球多元化業務布局已覆蓋六大洲，隨著公司啟用新英文名稱BeOne Medicines，會將註冊地遷至瑞士。

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