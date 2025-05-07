moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

百濟神州首季轉賺127萬美元 經調整淨利潤1.36億元

百濟神州（6160）公布截至3月底止首季業績轉虧為盈，淨利潤127萬美元，去年同期虧損2.51億美元，主要得益於收入增長及經營槓桿改善，經調整淨利潤1.36億美元，去年同期淨虧損1.46億元，每股經調整基本盈利1.27美元，期內總收入升49%至11.17億美元，毛利率升1.8個百分點至85.1%。集團維持2025年全年總收入指引為49億至53億美元不變。

百濟神州聯合創始人、董事 長兼首席執行官歐雷強表示，集團在晚期血液腫瘤和實體腫瘤的研發管線上持續取得重大進展，預計今年將在抗體偶聯藥物、多特異性抗體和靶向蛋白降解劑等領域的廣泛項目中迎接概念驗證(PoC)數據讀出，集團全球多元化業務布局已覆蓋六大洲，隨著公司啟用新英文名稱BeOne Medicines，會將註冊地遷至瑞士。

其他報道

泡泡瑪特早期基金股東蜂巧資本：因有基金將到期 一周內沽清持股

中銀人壽與希瑪醫療簽戰略合作協議 推「保險+醫療」綜合方案

Bowtie推無儲蓄成份「仔女成長危疾保」 

淘寶天貓伙小紅書新服務 用戶可無縫跳轉至淘寶App購物

泡泡瑪特非執董屠錚盡沽持股 套現22.7億元

中移動香港完成向TPG收購香港寬頻股權 持股15.46%與大股東看齊

中汽協：3月汽車出口金額升8%至201.5億美元

中美經貿將會談 法國外貿銀行：雙方核心訴求或難達一致

小鵬汽車據報考慮將小鵬匯天在香港或美國上市

ING宋林：內地減息或因人幣最大貶值壓力消退 美對中關稅或最後降至六成

瑞銀張寧：五一黃金周內地丁財兩旺 唯內房銷情仍弱料上月全國賣樓跌一成

調查：86%港商視貿易戰為業務發展主要威脅 36%擬凍結招聘

彩星玩具盈警  料首季錄稅前虧損1200萬元

京東5.13啟動「心動購物季」 618活動將於5.31開啟

吉利近14%溢價提私有化美上市極氪

富途上線比特幣等加密貨幣充幣服務

大摩：澳門渡假村面對挑戰非來自區內競爭

恒指僅升29點 領展漲逾6%冠藍籌 軍工股活躍 中航科工升6.4% 弘業期貨飈34%

母批空中服務員誤把白酒當水給3歲小孩 國泰：高度重視 會啟動內部調查

寧德時代招股價據報或較A股折讓少於10%

關稅戰︱回應中美經貿高層會談 中國外交部：是次會談是應美方請求舉行