政府統計處發布今年第一季食肆收益及購貨額臨時數字。期内食肆總收益價值的臨時估計為280億元，按年下跌0.6%。食肆購貨總額的臨時估計為88億元，按年下跌1.5%。扣除其間價格變動的影響後，2025年第一季的食肆總收益以數量計的臨時估計，較上年同季下跌1.8%。
按食肆類別分析，今年首季相較於去年同期，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌4.9%及6.5%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升2.4%及2.1%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升1.9%及0.3%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升6.5%及4.0%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計分別下跌1.8%及3.8%。與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別下跌1.3%及1.2%。
政府發言人表示，展望未來，消費模式轉變繼續影響飲食業的表現。儘管外圍環境的不確定性上升或會影響消費信心，但是本地就業收入增加、政府積極推動盛事項目及旅遊業，以及內地經濟持續穩步增長，將有助帶動本地市場的消費氣氛，對食肆業務提供支持。
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