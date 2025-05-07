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Disney+訂戶增 迪士尼第二財季轉賺33億美元 惟上海及香港迪士尼客量跌

迪士尼（美：DIS）公布截至3月底的第二財季業績，備受關注的Disney+串流媒體訂閱量，出乎意料按季增長140萬戶，令全球總訂戶增至1.26億。迪士尼原預期Disney+的季度訂閱量「輕微下降」。受惠於訂戶增加及加價等因素，主要包括串流媒體業務的迪士尼「直接面向消費者」業務，季度營業利潤急增6.15倍至3.36億美元。迪士尼最新預計，訂閱量在第三財季仍會「溫和增長」。

此外，迪士尼體驗業務（包括主題樂園和遊輪）的季度營業利潤為24.9億美元，按年增長9%。雖然美國本土的主題樂園業務營業利潤按年增長13%，但國際園區的營業利潤按年跌23%。迪士尼將問題歸咎於上海迪士尼及香港迪士尼的遊客人數減少，且成本增加。

迪士尼第二財季的整體收入按年增長7%至236.2億美元，利潤增至32.8億美元，相比去年同期為虧損2000萬美元。無論收入及利潤，均勝於分析師預期。不過隨着美國總統特朗普周日聲言要對在外國製作的電影徵收100%關稅，迪士尼等電影商恐面臨新的麻煩。迪士尼表示，正觀察宏觀經濟狀况對業務的影響。

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