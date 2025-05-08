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聯儲局維持息口不變 鮑威爾稱「保持耐心」「現在還不能採取預防性減息」

聯儲局決定維持基準利率在4.25%至4.5%的目標區間不變，但稱，經濟前景的不確定性已進一步增加。公開市場委員會（FOMC）關注其雙重使命所面臨的雙向風險，並判斷失業和通脹上升的風險已經增加。

聯儲局主席鮑威爾表示，考慮到經濟前景的不確定性上升以及特朗普推動的關稅措施，貨幣政策維持不變仍然是當前的合適選擇，認為「現在保持耐心是合適的」。他認為，「關稅對通脹的影響可能是短暫的」，又稱，「現在還不能採取預防性減息的做法」。

此外，聯儲局亦宣布，將繼續以3月會議宣布的更慢速度縮減資產負債表。每月到期但不進行再投資的美國國債上限維持在50億美元，抵押貸款支持證券(MBS)上限維持在350億美元。

 

FOMC政策聲明指，儘管淨出口的波動影響了數據，但近期指標顯示，經濟活動繼續穩步擴張。近幾個月來失業率已在低位企穩，且勞動力市場狀況依然穩固。通脹在某種程度上依然高企。

委員會力求實現充分就業以及通脹率在較長期內達到2%。關於經濟前景的不確定性已進一步增加。委員會關注其雙重使命所面臨的雙向風險，並判斷失業和通脹上升的風險已經增加。

為了支持其目標，委員會決定將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%至4.50%不變。在考慮對聯邦基金利率的目標區間進行額外調整的幅度和時機時，委員會將仔細評估後續數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。委員會將繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券。委員會堅定致力於支持充分就業以及讓通脹回歸其2%的目標。

在評估貨幣政策的適當立場時，委員會將繼續監測後續信息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。委員會的評估將考慮廣泛的信息，包括勞動力市場狀況指標、通脹壓力和通脹預期以及金融和國際動態的數據。

聯儲局主席鮑威爾於記者會上表示，「我們現在處在一個可以靜觀其變的位置」，「我們不覺得需要急於行動，現在保持耐心是合適的」。

鮑威爾表示，「如果這些大規模加徵的關稅持續存在，它們很可能會推高通脹，拖累經濟增長並抬高失業率」。他認為，「關稅對通脹的影響可能是短暫的，主要表現為物價水平的一次性上移，但也不排除可能帶來更持久的通脹壓力」。

特朗普一再表示，聯儲局應當盡快下調利率。鮑威爾稱，「現在還不能採取預防性減息的做法」，「因為在更多數據出來前，我們其實不知道正確的反應應該是什麼」。