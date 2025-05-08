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聯儲局按兵不動 美債息回軟 美股上升 道指升284點

美債息回軟，美2年期10年期債息息差收窄，美3個月10年期債息倒掛擴闊，金龍指數下跌，美股上升。

聯儲局按兵不動，鮑威爾重申不急於減息。特朗普對中國再次做出強硬表態，稱不會為談判而先降關稅，否認美國主動接觸中國。據悉美國擬撤銷拜登推出的AI晶片出口三級限制，同時在制定加強對海外晶片控制的新規定。

個股方面，蘋果考慮在Safari網絡瀏覽器中添加AI搜索，或將終結與谷歌的長期合作關係。Tesla中國產汽車4月份出貨量連續第七個月下降，而競爭對手比亞迪銷量實現增長。

道瓊斯工業平均指數收漲284點，升幅0.7%，報41113點。標普500指數收漲24點，升幅0.44%，報5631點。納斯達克綜合指數收漲48點，或0.28%，報17738點。

迪士尼升10.7%，報102.09美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻60點，而Apple，跌1.14%，報196.25元，拖低道指13點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報196.25元，跌1.13%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報151.38元，跌7.25%，亞馬遜(美：AMZN)收市報188.71元，升1.99%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報596.81元，升1.61%，英偉達(美：NVDA)收市報117.06元，升3.1%，微軟(美：MSFT)收市報433.35元，升0%，Tesla (美：TSLA)收市報276.22元，升0.31%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.54%，報533點。德國DAX指數收跌0.58%，報23115點；法國CAC 40指數跌0.92%，報7626點；英國富時100指數收跌0.45%，報8559點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.35%，報7031點。

美國2年期債息曾跌最多0.76%，低見3.7538厘，是5月2日3.6819厘後最低。收市報3.7765厘，是5月1日後收市新低，當日報3.6987厘。連跌2日，累計跌0.0557厘，對上一次連跌2日是4月25日。

美國10年期債息曾跌最多0.86%，低見4.2577厘，是5月2日4.1942厘後最低。收市報4.2694厘，是5月1日後收市新低，當日報4.2176厘。連跌2日，累計跌0.074厘，對上一次連跌2日是4月23日。

美2年期10年期債息差曾低見47.269基點，是5月2日45.801基點後最窄。收市報48.679基點，是5月2日後收市最窄，當日報48.232基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至6.441基點，是5月2日13.11基點後最闊。收市報5.797基點，是5月1日後收市最闊，當日報8.594基點。連續第2日擴闊，累計7.912基點，對上一次連續兩日擴闊是4月23日。

金龍指數曾跌最多2.67%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為3.52%。低見7008.06點，是5月1日6913.32點後最低。收市報7031.52點，是5月1日後收市新低，當日報6929.49點。第1日陰燭。

道指曾升最多1.07%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為1.55%。高見41266.91點，是5月5日41445.91點後最高。收市報41113.97點，是5月5日後收市新高，當日報41218.83點。

標指曾升最多0.85%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為1.72%。高見5654.73點，是5月5日5683.38點後最高。收市報5631.28點，是5月5日後收市新高，當日報5650.38點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月30日。

納指曾升最多0.74%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為1.91%。高見17820.29點，是5月6日17830.35點後最高。收市報17738.16點，是5月5日後收市新高，當日報17844.24點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月24日。

 

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