moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌261點 夜期低水226點 滬上阿姨、鈞達股份上市

美股上升，港股ADR跌261點或1.15%，報22431點，夜期跌128點或0.57%，報22466點，夜期低水226點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.69%，折合報484.86元；阿里巴巴（9988）跌3.47%，折合報119.51元；美團（3690）跌3.84%，折合報136.75元；匯控（0005）跌0.6%，折合報87.33元；建行（0939）升0.71%，折合報6.52元。

道期現跌0.111%；標期現跌0.06%；納期現升0%。日本東證指數現跌0.37%；韓國KOSPI指數現升0.28%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.19%。

VIX指數隔晚跌4.88%或1.21點，報23.55點。

紐油無升跌，報58.07美元；布油現跌0.06%或0.03美元，報61.08美元；金價現升0.54%或18.35美元，報3382.85美元；LME 銅期貨隔晚跌1.24%或118.5美元，報9419.5美元。比特幣現升0.35%或347.96美元，報97142.06美元；美國10年期債息現升0.08%或0.0038厘，報4.2732厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，華虹半導體（1347）、中芯國際（0981），及再鼎醫藥（9688）

滬上阿姨（2589）上市，定價113.12元。

鈞達股份（2865）上市，定價22.15元。

高豐（2863）半年多賺51.8%中期息0.03元，擬投資電機新項目。

小黃鴨德盈（2250）簽署貴州黃果樹小黃鴨主題漂流項目協議。

中金：「科企專線」提升港交所（0388）在全球科創企業上市地競爭力。

百濟神州（6160）首季轉賺127萬美元，經調整淨利潤1.36億元。

泡泡瑪特（9992）早期基金股東蜂巧資本：因有基金將到期，一周內沽清持股。泡泡瑪特非執董屠錚盡沽持股，套現22.7億元。

阿里（9988）旗下淘寶天貓伙小紅書新服務，用戶可無縫跳轉至淘寶App購物。

中移動香港完成向TPG收購香港寬頻（1310）股權，持股15.46%與大股東看齊。

小鵬汽車（9868）據報考慮將小鵬匯天在香港或美國上市。

彩星玩具（0869）盈警， 料首季錄稅前虧損1200萬元。

京東（9618）5.13啟動「心動購物季」，618活動將於5.31開啟。

吉利（0175）近14%溢價提私有化美上市極氪。

 

其他報道

聯儲局按兵不動 美債息回軟 美股上升 道指升284點

聯儲局維持息口不變 鮑威爾稱「保持耐心」「現在還不能採取預防性減息」