個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.69%，折合報484.86元；阿里巴巴（9988）跌3.47%，折合報119.51元；美團（3690）跌3.84%，折合報136.75元；匯控（0005）跌0.6%，折合報87.33元；建行（0939）升0.71%，折合報6.52元。

道期現跌0.111%；標期現跌0.06%；納期現升0%。日本東證指數現跌0.37%；韓國KOSPI指數現升0.28%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.19%。

VIX指數隔晚跌4.88%或1.21點，報23.55點。

紐油無升跌，報58.07美元；布油現跌0.06%或0.03美元，報61.08美元；金價現升0.54%或18.35美元，報3382.85美元；LME 銅期貨隔晚跌1.24%或118.5美元，報9419.5美元。比特幣現升0.35%或347.96美元，報97142.06美元；美國10年期債息現升0.08%或0.0038厘，報4.2732厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，華虹半導體（1347）、中芯國際（0981），及再鼎醫藥（9688）。

滬上阿姨（2589）上市，定價113.12元。

鈞達股份（2865）上市，定價22.15元。

高豐（2863）半年多賺51.8%中期息0.03元，擬投資電機新項目。

小黃鴨德盈（2250）簽署貴州黃果樹小黃鴨主題漂流項目協議。

中金：「科企專線」提升港交所（0388）在全球科創企業上市地競爭力。

百濟神州（6160）首季轉賺127萬美元，經調整淨利潤1.36億元。

泡泡瑪特（9992）早期基金股東蜂巧資本：因有基金將到期，一周內沽清持股。泡泡瑪特非執董屠錚盡沽持股，套現22.7億元。

阿里（9988）旗下淘寶天貓伙小紅書新服務，用戶可無縫跳轉至淘寶App購物。

中移動香港完成向TPG收購香港寬頻（1310）股權，持股15.46%與大股東看齊。

小鵬汽車（9868）據報考慮將小鵬匯天在香港或美國上市。

彩星玩具（0869）盈警， 料首季錄稅前虧損1200萬元。

京東（9618）5.13啟動「心動購物季」，618活動將於5.31開啟。

吉利（0175）近14%溢價提私有化美上市極氪。

其他報道

聯儲局按兵不動 美債息回軟 美股上升 道指升284點

聯儲局維持息口不變 鮑威爾稱「保持耐心」「現在還不能採取預防性減息」